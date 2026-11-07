Corte de Argentina frenó desvío de causas de AFA a juez Charvay

La Corte Suprema de Justicia anuló el traslado de investigaciones por lavado de dinero de la AFA, evitando la jurisdicción del juez Adrián Charvay. Detalles del conflicto judicial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este lunes detener el intento de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) para transferir todas las causas penales en su contra al juez Adrián Charvay, de Campana. Esta decisión judicial corta de raíz la estrategia legal de la dirigencia futbolística nacional, que buscaba concentrar las investigaciones en un tribunal considerado aliado político del gobierno actual. El fallo garantiza que los expedientes clave permanezcan bajo la supervisión de jueces y fiscales independientes, evitando cualquier manipulación procesal.

Nuevo mecanismo judicial bloquea al juez Charvay

La máxima instancia judicial determinó que el juez Charvay no tiene competencia ni legitimidad para actuar como único receptor de las denuncias, especialmente aquellas relacionadas con delitos complejos de alto perfil. Este mecanismo impide que el magistrado de Campana pueda archivar, retrasar o alterar el curso natural de la justicia en casos de presunta corrupción deportiva y financiera.

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La medida implica que los casos críticos seguirán siendo tramitados por magistrados y fiscales que han mantenido un perfil estrictamente legalista y distante de las presiones políticas. La Corte actuó como un filtro necesario para proteger la integridad del sistema judicial nacional frente a lo que se interpretó como una maniobra dilatoria de parte de la dirigencia de la AFA.

Actores principales y conflictos de poder interno

Detrás de esta maniobra legal se identifica claramente la influencia del ministro de Deportes, Juan Martín Mahiques, quien ha supervisado estrechamente las acciones de la AFA. Se informa que Karina Milei, esposa del presidente Javier Milei, está completamente al tanto de cada estrategia legal implementada para blindar a los dirigentes del fútbol argentino.

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El caso más emblemático que intenta desviar es la investigación sobre la mansión de 17 millones de dólares en Pilar, propiedad presunta del tesorero de la AFA, Daniel Toviggino. La AFA pretendía que Charvay investigara este caso, a pesar de que el magistrado ya había ignorado inicialmente el expediente y actuado con parcialidad.

La situación también involucra a Javier Faroni, recaudador principal de la institución, contra quien existe una denuncia por lavado de dinero. Mientras la AFA quería que Charvay archivara o retrasara esta causa, la Corte ordenó que continúe en manos de la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi, asegurando que la investigación proceda con normalidad.

Impacto directo y próximos pasos legales

Las consecuencias de este fallo son inmediatas y significativas para la administración pública y la vida deportiva del país. Los dirigentes de la AFA, incluyendo a Toto Tapia y Daniel Toviggino, enfrentarán ahora investigaciones serias en tribunales ordinarios, lo que aumenta drásticamente su riesgo legal y político.

La justicia descubrirá, a través de procedimientos internacionales y descubrimientos en Estados Unidos, el destino exacto de los fondos desviados. Se sabe que parte de ese dinero financió gastos de lujo, incluidos vuelos privados y sociedades offshore, evidenciando una red de corrupción sistémica dentro de la entidad deportiva.

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Este pronunciamiento de la Corte Suprema marca un punto de inflexión en la batalla política entre el gobierno nacional y las estructuras tradicionales del poder. La decisión reafirma la autonomía judicial y cierra la puerta a la justicia paralela, obligando a los involucrados a enfrentar las acusaciones en un marco legal estricto y transparente, sin la protección de magistrados afines.