Corte de Apelaciones de EE.UU. rechaza solicitud de Burford para revisar fallo favorable a Argentina en caso YPF

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York desestimó el pedido del fondo de inversión Burford Capital de reconsiderar la sentencia del 27 de marzo de 2024 que favoreció a la Argentina en la demanda por la expropiación de YPF. Los demandantes habían argumentado que la expropiación violó el estatuto de la petrolera, pero el tribunal sostuvo que la ley sancionada por el Congreso tiene supremacía jurídica. Tras el rechazo, Burford evalúa acudir a la Corte Suprema de EE.UU., opción con baja probabilidad de éxito según expertos, o presentar una demanda ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial. La decisión revoca un fallo previo de la jueza Loretta Preska que ordenaba al Estado argentino indemnizar a los ex accionistas minoritarios. El caso, impulsado por Burford que buscaba una parte de la compensación, se centra en la nacionalización de YPF en 2012. Paralelamente, las acciones de YPF alcanzaron un precio récord, superando su valor histórico.

Juicio por YPF : la Corte de Apelaciones rechazó el pedido de Burford de revisar su fallo a favor de la Argentina Los demandantes pidieron a la cámara de segunda instancia que reconsidere la sentencia del 27 de marzo pasado.

Redacción ClarínEra un pedido que había hecho el fondo demandante, Burford Capital, tras la sentencia queConsideró en ese fallo que aunque la expropiación incumplió el estatuto de YPF, la ley que aprobó el Congreso para enajenar las acciones tiene un estatus jurídico superior.solicitar que la Corte de segunda instancia revea su decisión, que fue rechazado este martes ; y acudir a la Corte Suprema de los EE. UU, una opción que los expertos consideran poco viable para los demandantes.

Según Sebastián Maril, de Latam Advisors, el máximo tribunal toma entre el 1 y 2% de los casos que le llegan. Otra alternativa es iniciar litigio en el tribunal del Ciadi. Es un mecanismo de arbitraje que depende del Banco Mundial y que suele intermediar en casos de incumplimientos de contrato entre Estados y empresas.

El 27 de marzo la Corte de Apelaciones sostuvo que"las demandas por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles de Argentina ni bajo el derecho público que rige la expropiación, y en consecuencia revocamos la decisión del tribunal de distrito que otorgó sentencia a favor de los demandantes sobre esos reclamos". La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, había concluido que el Estado argentino incumplió el estatuto de YPF durante la estatización de 2012 al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park.

En ese marco, dispuso que el país debía pagar una compensación, aunque liberó de responsabilidad a la petrolera. El tribunal consideró que la jueza había interpretado de manera incorrecta la legislación argentina al fallar a favor de los ex accionistas que reclamaban haber sido perjudicados por la nacionalización de la petrolera. La demanda había sido impulsada por el fondo Burford Capital, que aspiraba a quedarse con una parte significativa de la indemnización.

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