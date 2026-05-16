Correr podría mejorar la memoria

Según investigaciones, un intensidad deportiva puede mejorar la memoria. Los resultados de investigaciones citadas sugieren que el ejercicio, especialmente el aeróbico, está asociado con una mayor actividad cerebral. Tras el pedalaje, nuestras neuronas se ponen a archivar documentos que las помощoras correctas.

Para fijar los recuerdos no hay nada como una sesión de deporte intenso. Según algunas investigaciones, a las neuronas les encanta que practiquemos running. El ejercicio físico es el único fármaco que actúa a la vez sobre el cuerpo y, si bien la frase puede sonar como un eslogan motivador impreso en la pared de cualquier gimnasio, es una verdad científicamente contrastada.

Sus beneficios sobre el organismo los sabemos de siempre, pero, lo que no se sabía con exactitud es que el deporte y, en especial, salir a correr, puede mejorar la memoria, así que, en lugar de hacer crucigramas o sudokus, a veces deberíamos enfocarnos también en mover el cuerpo. Una investigación de la Universidad de Maryland publicada en el Journal of the International Neuropsychological Society asegura que una sola sesión de cardio ligero puede aumentar la activación de los circuitos cerebrales responsables de la memoria





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Memoria Ejercicio Cuerpo Y Cerebro Correr Dieta Y Salud Alzheimer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los controvertidos mensajes que publicó Agustín Bernasconi tras los rumores de romance con Wanda NaraEl cantante aclaró cuál es su vínculo con la conductora, quien es su coprotagonista en ¿Querés ser mi hijo?, película que filman actualmente en Uruguay

Read more »

Qué significa ordenar los billetes de mayor a menor, según los psicólogosLos psicólogos analizaron que un simple hábito como este podría tener un significado más profundo como un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

Read more »

Hot sale 2026: según los primeros números, ¿qué buscan los consumidores?hot sale 2026

Read more »

Airbag sumó otra fecha en Vélez y está imparable: cuándo es y cómo comprar entradasTras un exitoso 2025, los hermanos Sardelli vuelven a Liniers para reencontrarse con los fans.

Read more »