Corinthians denuncia agresión en final Sub-20 y Ferroviária se corona campeona

Corinthians presenta denuncia por violencia contra Rafa Rocha en la final Sub-20 donde Ferroviária ganó 2-0. La FPF investigará la disputa.

El Sport Club Corinthians Paulista formalizó una denuncia legal y una protesta oficial ante la Federación Paulista de Fútbol (FPF) debido a una agresión física ocurrida durante el cierre de la final del Campeonato Paulista Femenino Sub-20. Este acontecimiento marcó el fin de la competición disputada este domingo 15 de octubre en Araraquara, donde el equipo de Ferroviária obtuvo la victoria final.

Detalles de la agresión en la final

El incidente principal se desarrolló a los 76 minutos del encuentro, cuando Ferroviária ya lideraba el marcador con un resultado de 2-0 sobre Corinthians. La jugadora Ana Carla Miga, representante de la Associação Ferroviária de Esportes, recibió un pase por la banda derecha y fue presionada por Rafa Rocha, delantera del Corinthians, quien llegó por la espalda. Ante la intervención de Gabi Jordi para intervenir en la jugada, un contacto involuntario ocurrió, resultando en una caída violenta de Rocha.

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Tras la caída, la situación escaló rápidamente cuando Ana Carla Miga, actuando con lo que el club rival describió como una reacción impulsiva, arrojó al suelo a la futbolista lesionada. La árbitra Jessica Aparecida Milani intentó contener el tumulto, pero fue necesario que el cuerpo médico asistiera a la víctima. Durante la confusión, varias jugadoras de Ferroviária sujetaron por el cuello a Gabi Jordi, mientras las futbolistas del Timón confrontaban a Miga por su conducta.

El partido se reanudó seis minutos después de la interrupción, permitiendo que Ferroviária mantuviera su ventaja hasta el silbato final. Este resultado consagró el título del campeonato para el equipo de Ferroviária, aunque la celebración quedó opacada completamente por la brutalidad de los hechos ocurridos en el último tercio del partido.

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Posición oficial de Corinthians

El club Corinthians difundió un comunicado oficial donde expresó su más firme repudio hacia las agresiones cometidas por la atleta Ana Carla Vitória Vianna Lima, identificada como la principal responsable de la violencia contra sus jugadoras. La institución subrayó que considera inadmisible cualquier manifestación de violencia dentro del ámbito deportivo, señalando que tales comportamientos contravienen los principios fundamentales de respeto, disciplina y espíritu deportivo.

El club enfatizó que estas normas deben regir todas las competiciones, especialmente aquellas dirigidas a la formación de jóvenes atletas, dada la categoría Sub-20 del torneo. Corinthians reafirmó su compromiso de no tolerar ninguna forma de violencia y aseguró que actuará con firmeza en todas las instancias necesarias para defender la integridad y seguridad de sus atletas y cuerpo técnico.

Consecuencias y pasos legales

Como consecuencia directa de los hechos, Corinthians informó que tomará las medidas legales y deportivas pertinentes, lo que incluye la presentación de una denuncia formal ante las autoridades competentes. Paralelamente, se ha formulado una protesta ante la Federación Paulista de Fútbol (FPF), solicitando una investigación exhaustiva de los incidentes reportados.

La entidad federativa está llamada a aplicar las sanciones previstas en su reglamento interno una vez completada la investigación. Este proceso busca garantizar que las responsables de la agresión enfrenten las consecuencias disciplinarias correspondientes, asegurando que la violencia no quede impune en el deporte juvenil paulista.