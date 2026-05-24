Corina Machado planea postularse a la presidencia de Venezuela y espera elecciones en 2026

La líder opositora venezolana Corina Machado anunció que planea postularse a la presidencia y espera elecciones en 2026. Además, señaló que una elección con condiciones democráticas requeriría entre 7 y 9 meses de planificación y que entre los cambios necesarios figuran el nombramiento de autoridades electorales neutrales, la actualización del registro de votantes y la posibilidad de que los candidatos de la oposición se postulen sin interferencia del gobierno.

Las declaraciones se dieron en el marco de un encuentro que se llevó a cabo en Panamá, en donde se reunieron varios líderes de la oposición del país latinoamericano.

Anunció este sábado que planea postularse a la presidencia. Además, dijo que antes de que termine 2026 pretende estar de vuelta en Venezuela. En tanto, tras la captura a Nicolás Maduro, todavía no se sabe cuando habrá elecciones en el país latinoamericano. Las declaraciones de Machado se dieron en el marco de una reunión que tuvo lugar este sábado en Panamá, donde se encontró con varios líderes de la oposición venezolana.

También dijo que ella y los demás líderes opositores reunidos siguen comprometidos con una ‘transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas’. Corina Machado afirmó que antes de que termine 2026 pretendía estar de nuevo en su país natal.

La decisión de la Casa Blanca de marginarla estuvo en el exilio hasta diciembre, cuando salió tras estar escondida durante 11 meses en algún lugar de Venezuela y viajó a Noruega, donde fue galardonada con el premio de la comunidad internacional. Machado señaló que una elección con condiciones democráticas requeriría entre 7 y 9 meses de planificación.

Entre los cambios necesarios figuran el nombramiento de autoridades electorales neutrales, la actualización del registro de votantes y la posibilidad de que los candidatos de la oposición se postulen sin interferencia del gobierno. En los últimos años, Machado se convirtió en la rival más fuerte de Maduro, pero su gobierno le prohibió postularse en la elección presidencial de 2024, lo que la llevó a elegir al embajador retirado Edmundo González Urrutia para que la representara en la boleta.

Funcionarios leales al partido gobernante declararon a Maduro ganador pocas horas después del cierre de las urnas, pero la campaña bien organizada de Machado reunió pruebas que mostraban que González había derrotado al entonces mandatario por un margen de más de 2 a 1. En ese marco, este sábado aseguró que se postularía contra cualquier otro aspirante presidencial en ‘una elección impecable’





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