Expertos en Córdoba analizan el impacto ambiental y la necesidad de políticas para centros de datos de IA, priorizando energía renovable y soberanía nacional.

La expansión acelerada de la inteligencia artificial ha colocado la infraestructura física detrás de la nube en el centro del debate público. Expertos de diversas disciplinas se reunieron recientemente en Córdoba para discutir cómo armonizar el crecimiento tecnológico con la soberanía nacional y la preservación de recursos naturales esenciales. La instalación de grandes centros de cómputo requiere cantidades masivas de agua y electricidad, lo que obliga a establecer políticas claras que salvaguarden el medio ambiente mientras se impulsa el desarrollo digital.

Ubicación Geográfica y Disponibilidad Territorial

Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación IT en Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), destacó que Argentina posee una enorme superficie disponible para desplegar estas instalaciones sin entrar en competencia directa con zonas urbanas densamente pobladas. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y en varios países europeos, donde la escasez de espacio urbano genera conflictos, en Argentina existen polos industriales y tecnológicos en múltiples provincias que son ideales para este fin. Esta disponibilidad permitiría una regulación más eficiente del consumo de agua, un recurso crítico para la refrigeración de los servidores.

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Un informe presentado el 17 de noviembre pasado identificó a las provincias con mayor potencial para albergar estos centros. Río Negro encabeza la lista, seguida por Buenos Aires, Neuquén, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), La Pampa, San Luis y Córdoba. Esta distribución estratégica no solo optimiza el uso del territorio, sino que también facilita la gestión de los recursos hídricos y energéticos necesarios para mantener la operatividad de los equipos de procesamiento a escala industrial.

Soberanía Digital y Marco Normativo

La principal ventaja de establecer esta infraestructura en el territorio nacional es la reducción de la dependencia tecnológica externa. Actualmente, el uso de servicios de nube internacionales requiere el envío constante de divisas al extranjero, lo que afecta la balanza comercial. Al desarrollar soluciones de computación en suelo argentino y bajo leyes argentinas, el país no solo retiene el capital financiero, sino que también genera empleo local especializado. Esta autonomía tecnológica es fundamental para garantizar que los datos y la capacidad de procesamiento estén sujetos a la jurisdicción nacional.

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No obstante, Rodrigo Durán, director ejecutivo del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (Ilia) y gerente del Centro Nacional de IA (Cenia) de Chile, señaló que los beneficios no están automáticos sin un marco regulatorio robusto. A diferencia de Brasil, donde existe una ley que obliga a las empresas a distribuir, destinar o donar capacidad de cómputo e invertir en investigación y desarrollo local, Argentina carece de normativa específica en este sentido. Durán subrayó la urgencia de elaborar una norma que imponga condiciones claras sobre la instalación de centros de datos, asegurando que traigan beneficios concretos a la sociedad y a la industria local.

Desafíos Energéticos y Costos de Infraestructura

Daniel Pasquevich, investigador principal del Conicet y doctor en Ciencias Químicas, advirtió que el diseño de la ubicación y las funciones de estos centros requieren políticas detalladas para el manejo de datos sensibles. Los servidores de inteligencia artificial son capitales intensivos, representando casi el 60% del costo total de la implementación. Al importarlos, los países enfrentan barreras arancelarias, aunque algunos como Brasil han logrado excepciones. Contener esta capacidad dentro del territorio nacional permite recuperar ese costo al evitar la salida de divisas, una política que el experto considera imprescindible replicar.

El limitante más grande identificado es la disponibilidad de potencia eléctrica. Mc Govern señaló que los servidores de IA consumen más de 30 veces la energía eléctrica convencional, lo que exige que la alimentación provenga exclusivamente de energías limpias, como hidroeléctricas, nucleares, solares y eólicas. El Estado debe intervenir para asegurar la construcción de líneas de alta tensión necesarias y garantizar que la mayor parte de la energía provenga de fuentes renovables. El consumo de agua sigue siendo una preocupación mayor, especialmente en zonas donde este recurso es escaso, lo que complica la instalación en regiones áridas sin sistemas de reciclaje avanzados.

En cuanto al estado actual de la infraestructura, el centro más grande es el de Arsat en Benavidez, provincia de Buenos Aires, con una capacidad energética de 6MW y certificación Tier III en diseño y construcción. La mayoría de las demás instalaciones en el país se consideran salas de cómputo grandes, no diseñadas para servicios masivos autogestionados de nube. En Córdoba, existen instalaciones pequeñas, como la de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) con 400 KW, pero para hablar de nube genuina se requieren instalaciones de al menos 500 servidores o 1 MW de potencia eléctrica.

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Capital Humano y Futuro de la Industria

A pesar de los desafíos de infraestructura, Argentina cuenta con excelentes profesionales, estudiantes y profesores capaces de impulsar el uso avanzado de la inteligencia artificial en diversos ámbitos. El talento local tiene el potencial de actuar como un potente motor de rendimiento productivo y social. Sin embargo, para materializar este potencial, es crucial que las políticas públicas no solo se centren en la construcción física, sino también en la creación de un ecosistema legal que proteja la soberanía digital, fomente la inversión en I+D local y asegure la sostenibilidad ambiental de la nueva era tecnológica.