COPHISEC reafirma su rol en la Expo Parques Industriales Córdoba 2026

COPHISEC y la Fundación COPHISEC presentaron estrategias de prevención en la Expo Parques Industriales Córdoba 2026, destacando la importancia de la seguridad laboral en el desarrollo productivo.

La Cámara de Profesionales en Higiene y Seguridad Industrial de Córdoba ( COPHISEC) y su Fundación participaron durante el segundo año consecutivo en la Expo Parques Industriales Córdoba 2026. Esta intervención institucional tiene como objetivo central integrar la prevención de riesgos en la agenda de desarrollo productivo de la provincia. La actividad se realizó con un enfoque que combina el intercambio profesional, la formación especializada y actividades lúdicas dirigidas a visitantes.

Presencia institucional en el evento

La convocatoria ofreció dos jornadas dedicadas al debate sobre el presente y el futuro de la producción en la región. COPHISEC y la Fundación COPHISEC aprovecharon este escenario para reafirmar su compromiso con el crecimiento económico provincial. Ambas instituciones buscaron acercar los conceptos de higiene y seguridad a diversos actores vinculados a la actividad industrial. El espacio estuvo abierto a estudiantes, empresarios, desarrolladores y profesionales del sector.

Also read La autogeneración con gas natural gana terreno como alternativa para reducir costos industriales

Mecanismos de prevención y formación

La intervención profesional en higiene y seguridad aporta conocimientos técnicos para identificar peligros y riesgos en los entornos laborales. Este acompañamiento permite a los actores productivos tomar decisiones que generan ambientes de trabajo más seguros. La participación en exposiciones donde se discuten temas de inversión y empleo consolida el valor institucional de la prevención. Cada proyecto productivo requiere contemplar las condiciones específicas en las que las personas realizan sus tareas diarias.

Visibilidad de la profesión técnica

La consolidación de COPHISEC refleja un proceso histórico de reconocimiento y construcción institucional en la provincia. Representar a una profesión cuyo aporte atraviesa distintas actividades económicas exige visibilidad constante. Estar presentes en la Expo Parques Industriales Córdoba 2026 significa hacer visible el trabajo de técnicos y licenciados. Esta exposición permite conectar a los profesionales con quienes proyectan y conducen las empresas de la zona.

Advertisement

Encuentros con autoridades y líderes

Las autoridades de COPHISEC recibieron al intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, en su stand institucional. Su intervención es considerada fundamental tanto en grandes plantas industriales como en comercios, emprendimientos o pequeñas empresas. Aunque la escala cambia, la necesidad de proteger a quienes trabajan permanece constante. La prevención debe abordarse con criterios profesionales y medidas adecuadas a las características de cada organización.

Dinámicas lúdicas y recompensas

El stand propuso una actividad lúdica para poner a prueba los conocimientos sobre prevención en ámbitos laborales. La dinámica participativa invitó a involucrarse y conversar sobre temas de seguridad con públicos diversos. Las personas que se acercaron al espacio se llevaron premios como pelotas de fútbol, zapatos de seguridad, arnés y botellitas hidrantes. Estas herramientas buscan acercar el conocimiento técnico mediante propuestas comprensibles para la comunidad.

Dichos de la presidencia y cierre

Gustavo Manno, presidente de COPHISEC, señaló que la higiene y la seguridad deben formar parte de las decisiones de quienes producen. Considera que aportar conocimientos para cuidar a las personas y acompañar el desarrollo de las empresas es una función esencial. La construcción de una cultura preventiva requiere esa participación activa, además del indispensable acompañamiento profesional. La expo también permitió generar encuentros con referentes y organizaciones del sector para identificar espacios de colaboración.