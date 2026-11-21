Independiente Rivadavia asegura su cupo para la Copa Libertadores 2027 si Boca Juniors vence a Atlético Mineiro y gana la Copa Sudamericana.

El club argentino Independiente Rivadavia se encuentra en una posición estratégica para clasificar a la Copa Libertadores 2027, dependiendo del resultado del partido que disputa este sábado Boca Juniors ante Atlético Mineiro en Barranquilla. El escenario actual de la clasificación sudamericana ha generado un debate significativo entre la prensa deportiva y los aficionados de todo el país.

Reglamento y la regla del lugar adicional

El artículo 27.10 del Reglamento de Torneos de Primera División 2026 de la Liga Profesional de Fútbol establece una cláusula específica que define el destino de los equipos argentinos en los torneos internacionales. Esta normativa determina que si un equipo argentino conquista la Copa Sudamericana, el torneo se le otorga una plaza adicional automática para la edición siguiente de la Copa Libertadores.

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La condición crítica surge cuando el vencedor del certamen ya ha asegurado su participación en la copa continental por otro medio. En ese evento específico, el lugar adicional no se pierde, sino que desciende en la jerarquía de clasificación para ser ocupado por el siguiente mejor ubicado en la tabla general de la Liga Profesional.

Boca Juniors, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, ya ha consolidado su participación en la Copa Libertadores 2027 al proclamarse campeón del torneo de liga. El equipo xeneize obtuvo 63 unidades en 32 partidos, liderando los tramos largos de los torneos Apertura y Clausura. Por lo tanto, su victoria en la final no le suma un cupo propio, sino que libera uno para otro club.

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Independiente Rivadavia y el cuarto puesto

El club mendocino Independiente Rivadavia, bajo la dirección técnica de Alfredo Berti, ocupó el cuarto lugar en la tabla general del año. El equipo sumó 57 unidades durante la temporada, situándose justo detrás de los clasificados directos a la copa continental. Esta posición es clave en el mecanismo de redistribución de plazas establecido por las reglas.

Actualmente, los seis representantes argentinos en la próxima edición de la Copa Libertadores provienen principalmente de la tabla general. Independiente Rivadavia se encuentra en la lista de espera inmediata. Si Boca Juniors derrota a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el cuarto lugar en la tabla garantiza a Independiente Rivadavia su cupo histórico para la máxima competencia de clubes del continente.

Impacto en Belgrano y Barracas Central

La clasificación de Independiente Rivadavia generaría un efecto dominó en la tabla de posiciones y en la participación de otros equipos argentinos. Belgrano, que ya posee un lugar asegurado en la Copa Libertadores al terminar tercero en la tabla general, no vería afectado su estatus directo, pero el mecanismo de redistribución alteraría el orden para los siguientes niveles.

El siguiente equipo en la tabla general es Barracas Central, que aún no tiene asegurada su participación en los torneos subcontinentales de la próxima temporada. Si la plaza adicional cae en manos de Independiente Rivadavia, el cupo extra para la Copa Sudamericana se trasladaría automáticamente al siguiente equipo en la lista, lo que beneficiaría a Barracas Central en su búsqueda de clasificación internacional.

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Contexto de la final y otros participantes

El partido decisivo se llevará a cabo este sábado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. La final enfrenta a Boca Juniors contra Atlético Mineiro, un duelo que mantendrá en vilo a miles de hinchas xeneizes que viajaron hasta Colombia y a millones de aficionados que seguirán el encuentro a través de pantallas y emisoras de radio en todo el territorio nacional.

Además de los equipos mencionados, otros clubes argentinos tienen expectativas relacionadas con los resultados. Platense disputará la final de la Copa Argentina el 2 de diciembre, lo que también otorga un cupo adicional. Estudiantes de La Plata aún necesita asegurar su participación, dependiendo de su desempeño en la tabla y en los torneos restantes.

En la edición actual, Boca Juniors ya participó en la Copa Libertadores, su primera en su historia, aunque cayó en los octavos de final ante el Fluminense brasileño. Este sábado, el equipo busca su segunda edición consecutiva, pero con una condición única: su triunfo no solo significa gloria deportiva, sino que redefine la geografía de la clasificación argentina para el año 2027.