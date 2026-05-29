Copa Sudamericana 2026: River se consolida como segundo mejor y equipos argentinos siguen en carrera

La Copa Sudamericana 2026 ha definido sus tablas de posiciones tras la fecha 6, con River consolidado como el segundo mejor equipo. Los equipos argentinos, salvo Tigre, fueron eliminados en la primera ronda.

La Copa Sudamericana 2026 ha definido sus tablas de posiciones tras la fecha 6, con River consolidado como el segundo mejor equipo. Los argentinos, salvo Tigre , fueron eliminados en la primera ronda.

Los equipos que se clasificaron directamente a los octavos de final son los líderes de cada zona, mientras que los terceros y cuartos jugarán playoffs de 16vos de final. Recoleta, San Pablo, Lanús y Tigre son los equipos argentinos que siguen en carrera. Los clubes eliminados en la primera ronda son San Lorenzo, Racing, Deportivo Riestra y Barracas Central.

La competencia ha sido intensa, con equipos como Boca, Independiente, Atlético Paranaense e Independiente del Valle que luchan por avanzar a la siguiente ronda. La tabla histórica de campeones del fútbol argentino ha sido actualizada, con Belgrano de Córdoba como el último campeón. En otro desarrollo, Platense se clasificó para los octavos de final de la Libertadores tras una noche de ensueño frente a Corinthians





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