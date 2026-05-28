Copa Libertadores: Cuatro argentinos a octavos y Boca define su suerte

Estudiantes, Lanús, Rosario Central y Platense avanzaron a octavos de final de la Copa Libertadores, mientras Boca busca su clasificación. Se detallan los cambios reglamentarios y el formato del torneo.

La Copa Libertadores , el máximo torneo continental de clubes en Sudamérica, ha concluido su fase de grupos con un balance notable para los equipos argentinos, que han logrado colocar a cuatro representantes en los octavos de final .

Flamengo, el vigente campeón, ha sido el equipo más sólido del torneo, liderando su grupo con 16 puntos y mostrando un nivel de juego que lo posiciona como uno de los principales candidatos a retener el título. Estudiantes de La Plata, por su parte, aseguró su clasificación de manera dramática en la última jornada, tras vencer 1-0 a Independiente Medellín con un cabezazo de Mikel Amondarain en el descuento, lo que le permitió terminar segundo en el grupo A, solo por detrás del club brasileño.

Lanús también celebró su paso a la siguiente ronda con fechas de antelación, después de una campaña formidable que incluyó una victoria por 3-1 sobre Bolívar en Santa Cruz de la Sierra, partido que la Conmebol trasladó debido a la crisis social e institucional que vive Bolivia. El club granate finalizó primero en su grupo con 16 puntos, superando a todos sus rivales excepto a Flamengo en la tabla general de primeros.

Mientras tanto, Rosario Central vivió una jornada de altibajos en la última fecha del grupo H. Llegaba como líder con 13 puntos, pero una derrota 1-0 ante Independiente del Valle, con un penal convertido por Sornoza, lo relegó al segundo lugar por el desempate olímpico, ya que ambos equipos habían igualado 0-0 en el partido de ida. A pesar de recibir solo un gol en toda la fase de grupos, el Canalla no pudo mantener su liderato y ahora espera el sorteo de octavos.

Por otro lado, Boca Juniors enfrenta una situación límite. El Xeneize está tercero en el grupo D con 7 puntos y debe ganarle a Universidad Católica de Chile, que tiene 10 puntos, en el partido que disputarán. Un triunfo lo pondría en octavos por el desempate directo, e incluso podría ser primero si Cruzeiro no vence a Barcelona de Ecuador. Un empate o derrota lo enviará directamente a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Platense, en su temporada debut en la Libertadores, logró una clasificación histórica al terminar segundo en el grupo E, detrás de Corinthians, tras vencer 2-0 a San Pablo en la última jornada. Los de Santa Fe superaron a Independiente Santa Fe de Colombia en la tabla y demuestran que pueden competir al más alto nivel. El sorteo de los octavos de final se realizará el viernes 29 de mayo al mediodía en Asunción.

Para esta fase eliminatoria, la Conmebol reubicará a los ocho primeros de cada grupo en una tabla del 1 al 16, ordenando a los segundos del 9 al 16. En cada llave, el equipo con menor número definirá como local en el partido de vuelta.

A diferencia de la fase de grupos, en los octavos, cuartos y semifinales pueden enfrentarse equipos del mismo país o que hayan compartido grupo, y no hay alargues en los 180 minutos reglamentarios; solo en una hipotética final a partido único, programada para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, se contemplan 30 minutos de tiempo suplementario antes de los penales. Los terceros de cada grupo, por su parte, se clasifican a los playoffs de la Copa Sudamericana, lo que garantiza que los clubes argentinos que no avancen en la Libertadores aún tengan la oportunidad de seguir en competencia continental.

Esta nueva estructura, con prioridad del desempate olímpico sobre la diferencia de gol, ha generado emoción hasta la última fecha y promete llaves eliminatorias de alto voltaje





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