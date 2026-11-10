Copa Libertadores: Boca y Atlético Mineiro van por la final y se podrían liberar cupos

Boca Juniors y Atlético Mineiro se preparan para la final de Barranquilla, mientras seis clubes argentinos aún pueden liberar cupos para la Copa Libertadores 2027.

Boca Juniors y Atlético Mineiro se preparan para la final de la actual edición de la Copa Libertadores, que se disputará el sábado 21 en Barranquilla. Mientras tanto, ya hay equipos clasificados para la Copa Libertadores del año próximo, y varios clubes argentinos todavía tienen chances de acceder al torneo y liberar cupos para sus países.

Según el planteo de la competencia, Independiente Rivadavia, Gimnasia LP, Vélez, River, Instituto y Lanús aún pueden meterse en la Copa Libertadores. Como los seis tienen posibilidades, algunos de ellos podrían liberar cupos, incluso más de uno. Si esto ocurre, los primeros tres equipos en ingresar serían Estudiantes LP, Barracas Central y Defensa y Justicia.

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Cómo funciona el nuevo formato de la primera fase

La nueva edición mantendrá el formato de temporadas anteriores, con una fase nacional y la conformación de ocho grupos de cuatro equipos cada uno previo a los octavos de final. Sin embargo, el cambio más importante aparece en la primera fase de la competencia.

En esa instancia preliminar, los equipos de todas las federaciones, excepto Argentina y Brasil, jugarán contra otro club de su mismo país. Los cruces se determinarán por sorteo y las llaves se disputarán a partidos de ida y vuelta, cuando antes eran a partido único.

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Los ganadores de esas llaves se clasificarán a la fase de grupos, lo que asegura que al menos dos equipos de cada federación participen en esa instancia. A ellos se sumarán los cuatro equipos eliminados en la tercera fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2027.

Los ganadores de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final. Por su parte, los ocho equipos clasificados segundos en la fase de grupos y los ocho terceros disputarán la eliminatoria de octavos, en partidos de ida y vuelta.

Qué necesitan los clubes argentinos para llegar a la Copa

La ubicación de los equipos argentinos dependerá de la tabla general de la temporada 2026, así como del resultado del Torneo Clausura 2026. Los clubes que ocupen los primeros puestos de esa tabla, excluyendo a los ya clasificados a la Copa Libertadores 2027, tendrán asegurado un lugar en el nuevo esquema de Argentina.

Para los equipos ubicados entre el cuarto y el noveno puesto de la tabla anual, la clasificación dependerá de si ganan o no el Clausura 2026 y de la liberación de cupos. En varios casos, el lugar que obtendrá cada club se definirá según cuántos equipos argentinos terminen entre los tres mejor ubicados de la tabla general.

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Otras federaciones también tienen escenarios definidos. En Bolivia, el equipo ubicado cuarto en la Primera División 2026 ya se aseguró la Copa Sudamericana, aunque podría ir a la Copa Libertadores si ocupa uno de los seis primeros puestos del Brasileirao, según el planteo de la fuente.

Escenarios de Chile, Ecuador y Paraguay

En Chile, el tercer puesto de la Primera División 2026 ya está asegurado, y ese equipo será Chile 4 si no ocupa el segundo lugar ni gana la serie Pre-Libertadores. El quinto puesto también está garantizado y podrá ser Chile 1, 2 o 4, o acceder a la Copa Libertadores si termina segundo o gana la serie Pre-Libertadores.

En Ecuador, el sexto puesto de la fase final I de la Serie A 2026 ya está asegurado, con posibilidades de clasificar como Ecuador 1 o Ecuador 2. Ese club también podría acceder a la Copa Libertadores si ocupa el tercer puesto de la Serie A 2026 o si Universidad Católica termina en esa posición.

En Paraguay, los equipos ubicados quinto y sexto en la tabla acumulada de Primera 2026 ya tienen asegurado su lugar en la Copa Sudamericana, con posibilidades de ser Paraguay 1, 2 o 3. Para acceder a la Copa Libertadores, deberán ganar el Clausura 2026 o terminar como el mejor ubicado de la tabla acumulada.