Copa Libertadores 2026: Equipos Argentinos Buscan un Lugar en el Mundial de Clubes a Través del Ranking

Las primeras jornadas de la Copa Libertadores 2026 han puesto en alerta a los equipos argentinos, quienes ven en el desempeño del torneo la oportunidad de clasificar al Mundial de Clubes 2029. Se analizan los criterios de clasificación, incluyendo cupos por ranking y restricciones por país, recordando la experiencia de River y Boca en 2025.

Tras las dos primeras jornadas de la Copa Libertadores 2026, los clubes argentinos ya tienen en la mira la posibilidad de asegurar su participación en el próximo Mundial de Clubes. El reciente campeón de la Copa Libertadores 2025, Flamengo, ya tiene garantizada su plaza en la edición 2029 del certamen mundialista.

La fase inicial de la Copa Libertadores 2026 está arrojando las primeras impresiones y perfilando a los equipos que se perfilan como firmes contendientes para alzar el trofeo en la gran final que se celebrará en noviembre en Montevideo. La clasificación al Mundial de Clubes 2029 presenta un panorama interesante para los equipos sudamericanos. Se prevé que, como mínimo, dos plazas se otorgarán a través de un sistema de puntos acumulados en el principal torneo internacional de Sudamérica. Si el criterio establecido para la primera edición del renovado Mundial de Clubes en 2025 se mantiene, el fútbol sudamericano dispondrá de seis cupos. De estos, cuatro estarán reservados para los campeones de la Copa Libertadores, siempre y cuando sean equipos distintos, y dos cupos adicionales se asignarán mediante el ranking de la Conmebol. Este ranking se basará en el desempeño de los equipos en la Copa Libertadores, excluyendo a aquellos que ya se hayan coronado campeones. Una norma crucial que limita la participación es que no podrán clasificarse más de dos equipos de la misma nación, a menos que sean campeones de la Libertadores. Esto significa que si un club brasileño se consagra campeón entre 2026 y 2028, ningún otro equipo de Brasil podrá acceder a través de la tabla acumulativa. Esta regla fue precisamente la que permitió a River Plate y Boca Juniors asegurar su lugar en el Mundial de Clubes 2025, dado que los campeones continentales entre 2021 y 2024 fueron exclusivamente equipos brasileños (Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Botafogo). El sistema de puntuación para este ranking otorga tres puntos por cada partido ganado en la Copa Libertadores, y la misma cantidad de puntos se concede por avanzar de fase. Es importante destacar que estos puntos solo se obtienen en la máxima competición internacional, por lo que los equipos que participan en la Copa Sudamericana no suman para esta clasificación. En la actualidad, Liga de Quito acumula 44 puntos. La competencia está abierta y cada partido cuenta para forjar el camino hacia el anhelado Mundial de Clubes





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