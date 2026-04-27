Copa del Mundo 2026: Las selecciones más modestas que se clasificaron gracias a la ampliación de cupos

La ampliación del cupo a 48 equipos en la Copa del Mundo 2026 ha permitido la participación de selecciones menos tradicionales. Entre ellas destacan Nueva Zelanda, Aruba, Ghana y Timor-Leste, equipos con poca experiencia en Mundiales pero con historias inspiradoras.

La ampliación del cupo a 48 equipos en la Copa del Mundo 2026 ha abierto las puertas a selecciones más modestas, que ahora tendrán la oportunidad de participar en el torneo más importante del fútbol mundial.

Según el ranking elaborado por el máximo organismo del fútbol, basado en el modelo Elo, varias de estas selecciones destacan por su bajo posicionamiento, lo que refleja su limitada experiencia en competiciones de alto nivel. Entre los equipos más débiles se encuentra Nueva Zelanda, que ocupa el puesto 85 en el ranking. Los oceánicos, que son los más fuertes de su continente, participarán por tercera vez en un Mundial, tras sus apariciones en 1982 y 2010.

En su primera participación, perdieron los tres partidos, mientras que en la segunda lograron tres empates. Su presencia en el torneo es un reflejo del crecimiento del fútbol en Oceanía, aunque aún tienen mucho camino por recorrer para competir al mismo nivel que las potencias europeas y sudamericanas.

Otro de los equipos que hará su debut en la Copa del Mundo es Aruba, un pequeño territorio caribeño que se clasificó gracias a los cupos adicionales otorgados a los anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Aruba es el quinto país caribeño en llegar al máximo certamen, después de Cuba, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Lo más llamativo de esta selección es que está compuesta en su mayoría por jugadores que no nacieron en el territorio, lo que demuestra la falta de infraestructura y desarrollo del fútbol local. Su única participación previa en un Mundial fue en Alemania 1974, donde perdieron los tres partidos de la fase de grupos. A pesar de su limitada experiencia, su clasificación es un logro histórico para un país con tan poca tradición futbolística.

Ghana, por su parte, es una de las selecciones africanas con más historia en los Mundiales, pero actualmente atraviesa un momento complicado. El equipo, que se clasificó a través de las eliminatorias, ocupará su quinta Copa del Mundo, aunque en las últimas dos ediciones no logró superar la fase de grupos. Su mejor actuación fue en 2010, cuando llegó a los cuartos de final, pero desde entonces su rendimiento ha decaído.

Otro caso interesante es el de Timor-Leste, que se independizó de Portugal en 1975 y logrará su primera participación en un Mundial. Este país, con una población de solo 500.000 habitantes, tiene una gran diáspora en el exterior, lo que ha permitido que muchos de sus jugadores se formen en otros países. Su clasificación es un testimonio de la pasión por el fútbol en un país con recursos limitados, pero con un gran corazón deportivo





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