La Final de la Copa Davis 2024 se disputará en Bolonia entre Italia y España. Conoce las fechas, el formato al mejor de tres y la lista de jugadores confirmados para el evento decisivo.

La ciudad italiana de Bolonia será el escenario definitivo de la etapa final de la Copa Davis en 2024. Este torneo internacional de selecciones de tenis está diseñado para determinar al campeón mundial del deporte en formato de equipos nacionales.

Calendario y Formato del Torneo en Bolonia

La competición se desarrolla en el mes de noviembre con un cronograma estructurado para decidir al ganador absoluto. Los cuartos de final comienzan el 25 de noviembre con la serie entre Italia y Corea del Sur a las 12:00 horas.

Also read Arrancan las Finales de la Copa Davis en Bologna

El segundo encuentro de cuartos de final enfrentará a Austria contra España el 26 de noviembre a las 13:00 horas. Estas eliminatorias son cruciales para definir quiénes acceden a la gran final.

Las semifinales se juegan el 28 de noviembre a las 08:00 horas, donde el ganador de la serie Austria vs. España se enfrentará al ganador de la otra mitad del cuadro. La gran final está programada para el domingo 29 de noviembre.

Advertisement

El reglamento del torneo mantiene el formato de series al mejor de tres partidos. En caso de que los singles no definan la eliminatoria, se disputa un doble de desempate. Los partidos individuales se juegan al mejor de tres sets.

Historial y Palmarés de los Finalistas

La selección de España es la actual reina del torneo con un total de 10 títulos. Su palmarés incluye victorias en los años 1903, 1904, 1905, 1906, 1912, 1933, 1934, 1935, 1936 y el reciente triunfo en 2019.

Italia se presenta como un rival histórico con 32 títulos en su haber. Sus coronaciones se distribuyen a lo largo de más de un siglo, destacando años como 1900, 1902, 1913 y la racha dominante de los años 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2015.

Otras potencias como Estados Unidos y Francia también poseen un legado impresionante con 28 y 6 títulos respectivamente. Este contexto histórico eleva la expectativa de la final italiana entre las dos grandes naciones del tenis europeo.

Advertisement

Lista de Jugadores Confirmados

La participación de grandes estrellas internacionales confirma el alto nivel competitivo de la fase final. Entre los nombres destacados que defenderán los colores de sus países se encuentran Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli y Felix Auger-Aliassime.

Carlos Alcaraz llega con el ranking número uno del mundo como la principal carta de la España. Flavio Cobolli, ubicado en el puesto 6, y Jiri Lehecka, en el 14, son figuras clave para las selecciones restantes.

El cuadro muestra un equilibrio de talento con Jakub Mensik (15) y Felix Auger-Aliassime (17) listos para disputar cada punto. La presencia de estos atletas garantiza que la Copa Davis 2024 en Bolonia será un evento de máxima exigencia técnica y táctica.