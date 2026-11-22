La COP31 en Antalya concluyó sin declaración final. La Unión Europea, Panamá y Islas Marshall rechazaron un borrador que omitía dejar atrás los combustibles fósiles.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP31, concluyó en Antalya este domingo sin lograr una declaración final vinculante. Este resultado marca un fracaso significativo en los esfuerzos globales por establecer un protocolo estricto que obligue a la retirada progresiva de los combustibles fósiles, una de las metas más disputadas de la cumbre.

Detalles de la Cumbre Climática en Antalya

El proceso de negociación se extendió considerablemente más allá de la fecha límite prevista originalmente para el viernes por la tarde. La conferencia se convirtió en la sesión de cumbres climáticas de la ONU con mayor duración en la historia reciente, evidenciando la profunda división entre las naciones participantes. Murat Kurum, representante de Turquía, quien preside el evento, admitió públicamente la falta de consenso necesario para adoptar el texto final.

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Kurum señaló que el borrador de cierre no fue impuesto a ninguna de las delegaciones presentes. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo unánime impidió la firma de un documento coherente que abordara la crisis energética global. Esta situación refleja la complejidad diplomática que enfrentan los organizadores al intentar equilibrar los intereses económicos de los productores de petróleo con las urgencias ambientales.

Rechazo de la UE y Países Petroleros

El principal obstáculo para un acuerdo fue el borrador que omitía referencias claras al abandono de los combustibles fósiles. Este texto inicial recibió un rechazo frontal por parte de la Unión Europea, junto con las delegaciones de Panamá y las Islas Marshall. Estos actores consideran que cualquier acuerdo que no mencione explícitamente la transición away de los hidrocarburos es insuficiente y engañoso para la seguridad climática.

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Darragh O'Brien, el ministro irlandés del Clima cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la Unión Europea, sostuvo firmemente que el bloque no aprobaría una decisión que ignorara esta cuestión crítica. O'Brien denunció que la cumbre fue secuestrada por los intereses de los países petroleros, una postura que fue respaldada por otras delegaciones vulnerables. La enviada especial de las Islas Marshall, Kathy Jetnil-Kijiner, se sumó a estas críticas, subrayando la urgencia de medidas reales.

Presión de Arabia Saudita y el Golfo

La resistencia de los productores de energía fue un factor determinante en el fracaso del borrador inicial. Países como Arabia Saudita se opusieron a cualquier mención que implicara la eliminación de los combustibles fósiles. A pesar de que un punto específico sobre esta eliminación fue incluido inicialmente, cayó ante la firme oposición de las naciones productoras del Golfo Pérsico.

Incluso una reunión de última hora entre la Unión Europea y Arabia Saudita no logró destrabar el consenso. El negociador saudita, Mohamad Ayub, defendió la postura de que cada país debe tener la soberanía para elegir sus propias soluciones energéticas. Esta visión choca frontalmente con la demanda europea de una regulación global uniforme y obligatoria que reduzca la dependencia de los hidrocarbulos de manera coordinada.

Impacto y Propuesta Energética para 2035

La última propuesta mantenida por la organización buscaba elevar la participación de la electricidad en el consumo energético global del 23% actual al 35% para el año 2035. Esta meta fue promovida activamente por Turquía y representa un intento de cuantificar la electrificación de las economías. Sin embargo, la propuesta también conservaba el planteo de los países petroleros sobre la captura y el almacenamiento de carbono, una tecnología que sigue siendo cuestionada.

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La Unión Europea y diversas organizaciones ambientales han cuestionado severamente el enfoque en la captura de carbono. Consideran que esta tecnología desvía el foco principal, que debería ser la reducción drástica de la producción de petróleo y gas. Activistas como Sara Shaw, de la organización 300.org, calificaron el texto final como una licencia para seguir contaminando, argumentando que no aborda la raíz del problema climático.

Reacción de las Naciones Unidas

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su profunda decepción por el resultado de la conferencia en un comunicado oficial. Guterres acusó a los intereses de los combustibles fósiles de actuar de manera similar a la industria tabacalera en el pasado. Según su análisis, estos grupos buscan retrasar políticas climáticas y bloquear medidas preventivas mientras los impactos del cambio climático se agravan rápidamente.

Entre los impactos citados se incluyen sequías prolongadas, olas de calor intensas y tragedias naturales como el desprendimiento de un glaciar en Nepal. La ausencia de Estados Unidos, nuevamente, marcó la dinámica de la cumbre, aunque no fue el único factor de divergencia. La falta de una declaración final deja un vacío normativo que los países deberán llenar mediante acciones nacionales unilaterales en el corto plazo.