Convocatoria Selección Argentina Sub 20: Ausencias de River y llegada de europibe

Diego Placente presentó la lista para el Sudamericano Sub 20. Sin Andrada ni Galassi de River, con retorno de europibe y preparación en Ezeiza.

El director técnico Diego Placente oficializó la nómina de jugadores convocados para la próxima etapa de preparación de la Selección Argentina Sub 20. Esta citación marca el inicio de los trabajos cara al Sudamericano de la categoría, con cambios significativos respecto a los esquemas anteriores y nuevas incorporaciones de equipos europeos.

Detalles de la nómina y fecha de inicio

Los entrenamientos se llevarán a cabo en el predio Lionel Andrés Messi ubicado en Ezeiza. La programación abarca desde el miércoles 11 de noviembre hasta el sábado 14 de noviembre del presente año. Este ciclo sirve como preparatorio fundamental antes del torneo continental que definirá los clasificados a Mundiales futuros.

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La lista presenta un perfil técnico diverso con jugadores que militan en distintas ligas y divisiones. Entre los nombres confirmados figuran Mateo Martínez, Gonzalo Escudero y Alejandro Tello procedente de Racing Club. Asimismo, participan Juan Arrayago de Independiente, Jerónimo Gómez Mattar y Facundo Guch de Newell's Old Boys. Cerrando el bloque se encuentran Ian Subiabre del Club Tigre y Facundo Jainikoski de Argentinos Juniors.

Bruno Galassi llega como europibe a la Selección

Una de las figuras destacadas de esta convocatoria es Bruno Galassi. El centrocampista del club italiano Lazio retorna al llamado nacional juvenil tras haber sido considerado en etapas previas. Su inclusión aporta experiencia en un entorno competitivo de alto nivel fuera de Argentina.

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Esta situación lo convierte en unEuropibe clave para la estructura táctica del equipo sub 20. La presencia de jugadores en el extranjero fortalece la capacidad de adaptación ante rivalidades internacionales. Galassi representa la continuidad de una política que integra talento desde las ligas europeas.

Ausencias de River Plate por retención deportiva

El Club Atlético River Plate no tendrá representantes principales en esta lista específica debido a una decisión institucional. El club de Núñez gestionó formalmente la permanencia de tres futbolistas para seguir desarrollándose con el equipo de Primera División.

Leonardo Ponzio, técnico del plantel superior, retuvo a Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola. Bruno Galassi, también ligado al Millonario, fue considerado en órbita de Lionel Scaloni para la Selección Mayor pero no figuró en esta citación juvenil.

La única excepción es el arquero Ramiro Buratti. Este portero debutó recientemente en la categoría Reserva y es el único representante del Millonario en el listado entregado por Diego Placente.

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Contexto del Torneo y objetivos futuros

La Selección Argentina Sub 20 se prepara con miras al Sudamericano Sub 20 programado para Colombia. El torneo se disputará entre el 22 de enero y el 7 de febrero del próximo año. Este evento es crucial para la proyección del talento joven argentino.

Mientras tanto, River Plate finaliza su fase regular. El equipo disputó su último encuentro contra Aldosivi con victoria por dos a cero en Mar del Plata. La entidad volverá a la acción el fin de semana del 21 de noviembre ante Lanús en el Estadio Monumental para los octavos de final del Clausura.