Convocatoria Argentina: Scaloni sorprende con novedades y ausencias para Uruguay y Costa Rica

Lionel Scaloni presentó la lista de 28 jugadores para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Incluye a Lionel Messi y nuevas caras como Anselmino.

La Selección Argentina formalizó este martes 12 de noviembre su nómina de 28 convocados para los próximos compromisos amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, correspondientes a la ventana FIFA de noviembre. El técnico Lionel Scaloni, originario de Pujato, detalló las novedades en el plantel tras la retirada de Lionel Messi, quien oficializó su abandono de la Albiceleste el 6 de octubre pasado. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la era post-Messi para el equipo nacional, con ajustes tácticos y de roster necesarios.

Entre los nombres más destacados de esta convocatoria se encuentra la recuperación del portero Emiliano Martínez, conocido como Dibu, quien ya se encuentra en condiciones físicas óptimas para defender los tres palos tras sufrir una fractura de mandíbula en instancias previas. Su inclusión confirma su estado de forma y su relevancia clave dentro del esquema que prepara el seleccionado para los duelos continentales y amistosos internacionales.

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Ausencias justificadas y sorpresas tácticas

La lista generó debates inmediatos debido a la ausencia de figuras de gran calibre como Lautaro Martínez, Cristian Romero, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. El delantero del Inter de Milán, alias El Toro, no viajará debido a una distensión muscular en su muslo izquierdo, lesión que padeció el 13 de octubre durante el enfrentamiento contra el Brujas en la Champions League. Esta baja es temporal pero significativa para la profundidad ofensiva.

Por su parte, el defensor del Atlético Madrid, Cristian Romero, también se mantendrá alejado de la concentración. El jugador sufrió una distensión en sus músculos aductores el 17 de octubre, momento en el que debió retirarse a los 67 minutos del partido contra el Espanyol. Tras realizarse estudios médicos exhaustivos, el diagnóstico confirmó la naturaleza muscular de su malestar, impedimentos que lo dejan fuera de la planificación inmediata.

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Decisiones estratégicas y regreso de veteranos

A diferencia de los casos anteriores, las exclusiones de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul no respondieron a problemas físicos. El capitán de Boca Juniors quedó relegado debido a las intensas semanas competitivas que atraviesa su club, el Xeneize. En tanto, el mediocampista del Inter Miami fue apartado por decisión expresa de Scaloni, quien priorizó otras opciones para el medio campo en este ciclo de preparación.

En el sector defensivo y mediocampista, destacan los regresos de jugadores del River Plate. Gonzalo Montiel, alias Cachete, se suma a la lista tras ausentarse en la convocatoria anterior. Junto a él, estarán presentes Santiago Beltrán y Thiago Almada, lo que refuerza la representación del club millonario en el grupo que enfrenta los desafíos de noviembre.

Debutantes y nuevas incorporaciones

Scaloni introdujo novedades jóvenes en la nómina, sorprendiendo con la inclusión de Aaron Anselmino. El defensor central de 21 años, exjugador de Boca y actual futbolista del Chelsea, hará su primera aparición con la camiseta de la Selección Argentina. Esta decisión busca integrar nueva sangre al sistema defensivo nacional.

Otra figura destacada es Mariano Troilo, exdefensor de Belgrano y actual jugador del Parma de Italia. Troilo recibirá su segunda convocatoria bajo la dirección de Scaloni, aunque en la ocasión anterior no logró sumar minutos. Si recibe juego en estos partidos, se convertirá en el debutante oficial en competición oficial para el seleccionado mayor.

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Calendario y próximos desafíos deportivos

Los compromisos tienen fechas definidas para los próximos días. Argentina se enfrentará a Uruguay en el estadio La Bombonera el 13 de noviembre, con un horario que aún está por confirmar. Posteriormente, el equipo visitará el estadio Mario Alberto Kempes el 17 de noviembre para medir fuerzas contra Costa Rica. La confirmación horaria de ambos encuentros se realizará próximamente, mientras el equipo concentra sus esfuerzos en la preparación.

La lista completa incluye porteros como Gerónimo Rulli y Juan Musso; defensores como Lisandro Martínez, Facundo Medina y Nicolás Tagliafico; y un medio campo liderado por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez en ataque. Esta composición refleja la diversidad de clubes europeos y sudamericanos que componen la élite del fútbol argentino actual, consolidando el equipo rumbo a los siguientes torneos oficiales.