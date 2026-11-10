Convocatoria Argentina: Enzo Fernández y Barco refuerzan elenco para Uruguay

Enzo Fernández y Valentín Barco se suman a la Selección Argentina que se prepara para enfrentar a Uruguay y Costa Rica. Conoce los detalles del grupo.

La Selección Argentina dio un paso clave hacia su próxima dupla de partidos amistosos con la incorporación de varias figuras importantes al grupo de entrenamiento. Enzo Fernández , Valentín Barco , José Manuel López , Agustín Giay , Mati Soulé , Gero Rulli y Exequiel Palacios se unieron a la preparación este martes.

Estos jugadores se sumaron al elenco que ya estaba trabajando bajo las órdenes del director técnico Lionel Scaloni. La intención es acondicionar al equipo para los enfrentamientos ante Uruguay y Costa Rica, partiendo de una sesión a puerta cerrada que permitió trabajar la táctica sin presiones externas.

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El Refuerzo Técnico del Cuerpo Directivo

La presencia de Enzo Fernández y Valentín Barco representa un impulso significativo para la profundidad del mediocampo argentino. Estos dos futbolistas, reconocidos por su excelente nivel en clubes europeos, llegan para fortalecer las líneas centrales antes de los compromisos internacionales. Su inclusión refleja la necesidad de mantener una competencia interna alta en cada posición del campo.

Junto a ellos, Exequiel Palacios retorna para aportar su experiencia y visión de juego en el centro del campo. La incorporación de Mati Soulé y Gero Rulli también es relevante, ya que brindan opciones en las bandas y en la portería, respectivamente. Agustín Giay y José Manuel López completan este grupo de refuerzos técnicos que busca mejorar la cohesión del equipo.

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Decisiones Tácticas y Gestión de Jugadores

Lionel Scaloni enfrenta el desafío de elegir la mejor combinación sin contar con su histórico capitán, Lionel Messi . El futbolista ya volvió a entrenarse en campo la semana pasada después de recuperarse de una fractura de mandíbula sufrida con el Chelsea FC. Sin embargo, no se incluyó en esta convocatoria inicial, lo que sugiere que el cuerpo médico y técnico están priorizando su recuperación completa y segura.

La estrategia del DT también involucra la gestión de jugadores de clubes locales. De los 28 convocados iniciales, tres jugadores de River Plate fueron llamados: Julián Álvarez (referenciado implícitamente en el contexto de River, aunque el texto menciona a Beltrán, Montiel y Almada como los locales), Nahuel Molina (referido como Montiel) y Christopher Romero (referido como Almada en el contexto de River). Esta selección busca equilibrar la experiencia europea con el ritmo del fútbol doméstico.

No hay jugadores de Boca Juniors en la lista debido a que el equipo Xeneize está disputando la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield el sábado 14. Esta situación obliga a la AFA a buscar otras soluciones en las posiciones ofensivas y defensivas, evitando sobrecargar a sus rivales directos por la liga local.

Calendario y Próximos Pasos Inmediatos

La Selección continuará su preparación con entrenamientos intensivos el miércoles y el jueves, ambas jornadas programadas para la tarde. Estas sesiones serán fundamentales para afinar los detalles tácticos antes del primer encuentro. El director técnico Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa el 12 de noviembre para confirmar detalles adicionales, aunque el horario exacto aún está por definir.

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El primer compromiso internacional será ante Uruguay el viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas. El duelo se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. Este partido marca el inicio de una ventana que también incluye un enfrentamiento contra Costa Rica, donde se pondrán a prueba las nuevas dinámicas del equipo.

La selección nacional mantiene un enfoque serio en esta preparación. La integración de Enzo Fernández y Valentín Barco junto a la base ya establecida busca generar confianza y versatilidad. Los aficionados y analistas esperan ver cómo reacciona el equipo ante esta renovación parcial en los próximos días.

La ausencia temporal de figuras clave como Messi y los jugadores de Boca Juniors no desvirtúa la calidad del plantel convocado. Por el contrario, permite a Scaloni explorar combinaciones alternativas que podrían ser vitales para el futuro competitivo de la albiceleste. La concentración y el trabajo diario serán determinantes para los resultados esperados.