¿Conviene al gobierno enfrentarse con la universidad pública?: Un debate sobre educación y política

El artículo explora las tensiones entre el gobierno y la universidad pública argentina, destacando el valor social de la educación, los problemas estructurales y las contradicciones políticas en torno a la reciente marcha estudiantil.

¿Es conveniente para el gobierno enfrenarse con la universidad pública ? Maquiavelo advirtió: “No hay nada más peligroso que equivocarse de enemigo”. El gobierno puede tener como adversarios al kirchnerismo, al macrismo, a la izquierda, a la derecha, al sindicalismo mafioso, a los periodistas, a la casta política o a la casta judicial.

Sin embargo, no está claro que sea una estrategia acertada convertir a la universidad pública en un enemigo. En primer lugar, porque la sociedad argentina valora enormemente la educación pública. La ve como un motor de movilidad social ascendente, permitiendo que jóvenes de estratos humildes o de clase media accedan a una educación de calidad, obtengan empleos estables y mejoren su calidad de vida.

Es común que en Argentina hijos de obreros lleguen a ser profesionales gracias a la universidad pública, una tradición que en el pasado se enorgullecía de su impacto positivo. Más aún, basta con observar el gabinete actual del gobierno para ver el legado de la universidad pública: muchos de sus miembros son egresados de instituciones como la UBA, la UNC o la UTN, lo que demuestra su influencia en la formación de líderes.

Por ello, convendría reevaluar si confrontar a la universidad pública es una estrategia sabia. Sin embargo, la reciente marcha estudiantil tuvo un fuerte componente político-partidista. Quienes no reconocen esto analizan la política con una ingenuidad sorprendente, especialmente cuando algunos de sus promotores han tenido actuaciones cuestionables en el pasado. Por ejemplo, Sergio Massa criticó duramente a los sindicatos docentes, y quiénes como Cristina Kirchner descalificaron a los educadores llamándoles “vagos”.

No es creíble que figuras como Massa, Cristina, Kicillof, Máximo Kirchner, La Cámpora, Grabois o Baradel, que desatendieron a la educación pública en el pasado, ahora se erijan como defensores de la misma. El tema de la educación no puede ser un refugio moral para quienes contribuyeron a la degradación del país. Un claro ejemplo es la gestión de Massa en 2023, cuando recortó fondos a la Educación, junto a otros sectores como la Salud y el Transporte.

Lo correcto sería exigir responsabilidades a quienes negligentemente descuidaron el sistema educativo. Un dato alarmante emergen de las cifras oficiales del Ministerio de Capital Humano: de los casi 2 millones de estudiantes universitarios en Argentina, solo el 45% son regulares (han aprobado al menos dos materias), mientras que el 37% no logra ese mínimo. Esto refleja una crisis educativa que no puede ser ignorada más.

Pero no es solo un problema de recursos económicos: también es una crisis de modelo social-económico. Muchos de estos estudiantes son los afectados por las políticas educativas de años recientes, como la cuarentena prolongada impuesta durante la pandemia, que les restó oportunidades de aprendizaje presencial.

El gobierno, por su parte, enfrenta el desafío de salarios docentes en mínima histórica: un jefe de Trabajos Prácticos gana $1.060.054 cuando debería estar en $1.612.000, y más de un millar de docentes han renunciado en facultades como Veterinaria e Ingeniería de la UBA. Ante esto, el presidente Milei respondió con su habitual arrogancia: “Les gané a todos”, un error de estrategia que subestima una demanda justa y sentida por una causa noble: la defensa de una institución fundamental para Argentina





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