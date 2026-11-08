Conventos Coloniales y Jesuitas: Bancos de la Esclavitud en el Río de la Plata

Investigación histórica revela cómo conventos y la Compañía de Jesús en el Río de la Plata gestionaron capitales del tráfico de esclavizados y poseyeron más del 60 por ciento de personas esclavizadas en la región durante el siglo XVIII.

La investigación histórica revela que los conventos y casas religiosas en Buenos Aires durante los siglos XVI y XVII operaron como instituciones financieras clave para el tráfico de personas esclavizadas. Estas estructuras eclesiásticas fungían como bancos de depósito, custodiando capitales obtenidos de la compraventa de seres humanos y facilitando transacciones que conectaban el puerto con el interior del Virreinato.

Mecanismo Financiero y Control Real

La documentación demuestra que los religiosos utilizaban escrituras públicas para formalizar depósitos, establecer plazos de guarda y gestionar el envío de fondos a otras ciudades del virreinato o a la metrópoli española. Esta práctica era tan extensa que en 1634, la Corona envió al visitador Andrés de Garabito para investigar las cobranzas y los cohechos relacionados con la llegada y venta de africanos esclavizados.

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La preocupación principal de la iglesia y la corona era combatir el contrabando y asegurar los ingresos fiscales, no abolir la institución de la trata en sí. Buenos Aires ocupaba una posición central en esta circulación, recibiendo personas esclavizadas por el puerto que luego eran trasladadas a Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy para integrarse a los circuitos comerciales del Alto Perú.

Inversión Jesuita y Adquisiciones Sistemáticas

Durante el siglo XVIII, la Compañía de Jesús consolidó su dominio económico mediante la inversión sistemática de estos capitales depositados. En abril de 1734, el padre provincial Jaime Aguilar registró en un memorial de visita que la casa jesuita de San Ignacio de los Ejercicios utilizó dos mil pesos depositados para comprar personas esclavizadas, especificando que debían adquirir doce mujeres más que varones.

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La estrategia de inversión continuó con el Colegio jesuita de Tucumán, que empleó seis mil pesos provenientes de depósitos en Buenos Aires para adquirir personas esclavizadas ese mismo año. La demanda era tan alta que el establecimiento había vendido mulas el año anterior para reunir el capital necesario para nuevas adquisiciones, evidenciando la estrecha liga entre el dinero bancario y la propiedad humana.

Patrimonio Confiscado y Temporalidades

Los inventarios posteriores a la expulsión de los jesuitas en 1767 permitieron dimensionar la magnitud de este patrimonio. En las provincias administradas por la Junta Superior de Buenos Aires, los colegios y residencias jesuitas poseyeron dos mil setecientos cincuenta y siete esclavizados, valuados en trescientos cincuenta y dos mil setecientos treinta y dos pesos.

Esta cifra representaba casi el sesenta por ciento del valor total de las personas esclavizadas inventariadas en la región. La Corona confiscó estos bienes y estableció la Depositaría General de Temporalidades para administrar un patrimonio que superaba los cuatro millones de pesos, donde las personas esclavizadas constituyeron aproximadamente el quince por ciento del valor total.

Gestión Post-Expulsión y Transferencias

Las Temporalidades mantuvieron la estructura económica durante décadas, administrando, vendiendo y cobrando deudas vinculadas a este patrimonio incautado. En Santiago del Estero, los registros muestran remesas de dinero hacia la tesorería de Buenos Aires, con envíos de dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos en 1770, y transferencias continuas hasta 1773, demostrando la persistencia del sistema financiero eclesiástico en la explotación laboral.