Convenio Multilateral: Definición de Coeficientes para Ingresos Brutos y el Desafío de la Tributación Provincial

El 30 de junio marca la fecha límite para que los contribuyentes con actividades en múltiples provincias argentinas presenten su declaración jurada anual (CM05) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. En este día se establecen los coeficientes que determinarán la distribución de la base imponible entre las distintas jurisdicciones para el año siguiente. Las normativas actuales, con casi cuatro décadas de antigüedad, enfrentan desafíos significativos ante la realidad del comercio electrónico y la difuminación de las fronteras internas, lo que genera conflictos por la doble imposición sobre un mismo hecho económico. La presentación a tiempo y la correcta aplicación de estos coeficientes son cruciales para evitar ajustes retroactivos y asegurar una liquidación fiscal equitativa.

El 30 de junio adquiere una relevancia particular en el ámbito fiscal argentino al fijar los porcentajes de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que corresponde a cada una de las provincias. Esta fecha marca el vencimiento de la presentación de la declaración jurada anual (CM05) para aquellos contribuyentes que despliegan sus actividades económicas a lo largo de más de una jurisdicción. Los ingresos y gastos registrados durante el año fiscal anterior son los pilares sobre los cuales se calculan los porcentajes que regirán la distribución de la base imponible para todo el año 2026.

La dependencia de las provincias respecto a la recaudación de este impuesto se sustenta en dos normativas fundamentales. La primera se relaciona con los impuestos nacionales cuya coparticipación por parte del Estado se basa en porcentajes definidos hace ya 38 años, un lapso considerable que pone de manifiesto la necesidad de una revisión. La segunda normativa establece las directrices para la distribución de la base imponible del Ingreso Bruto, aplicable a los contribuyentes que operan en múltiples jurisdicciones, con el objetivo primordial de evitar la doble imposición sobre un mismo hecho imponible, es decir, que el impuesto no se cobre dos veces por la misma transacción.

Estas normativas, por su antigüedad, reflejan una fotografía de un país que ha experimentado transformaciones profundas, tanto desde una perspectiva demográfica como en la naturaleza y el alcance de las actividades económicas desarrolladas en cada región geográfica. En la actualidad, el auge del comercio electrónico, donde las transacciones se realizan a través de aplicaciones desde ubicaciones distantes y las fronteras internas del país parecen desdibujarse, es una fuente constante de disputas entre las provincias. Estas jurisdicciones a menudo compiten por gravar el mismo hecho imponible, generando situaciones de conflicto. Por ejemplo, es común que la provincia donde se produce un bien intente gravarlo con su impuesto local, mientras que el lugar de destino de la mercadería también reclame el mismo tributo. Esto desemboca en que la empresa no solo pague el impuesto en el lugar de origen del bien, sino que además sufra una retención del mismo impuesto en el destino final al que llegó. El resultado directo de esta dinámica es que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos termina siendo abonado dos veces por la misma operación, un escenario que distorsiona la eficiencia económica y penaliza a las empresas.

Hasta el 30 de junio del presente año, los contribuyentes tienen la posibilidad de presentar su declaración jurada anual (CM05) correspondiente al Convenio Multilateral del Ingreso Bruto. Los nuevos coeficientes, una vez determinados, deberán aplicarse de manera retroactiva, es decir, desde el mes de enero. Para facilitar esta corrección, se pueden realizar ajustes acumulativos en las liquidaciones posteriores o rectificar las declaraciones ya presentadas, ingresando los intereses correspondientes a las diferencias. El espíritu del Convenio Multilateral reside en prevenir que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos afecte de manera repetida a una misma actividad económica, provocando así la duplicación del gravamen sobre un hecho imponible idéntico. Bajo este principio, la ley establece mecanismos para distribuir la base imponible mensual, ya sea a través del Régimen General, mediante la asignación de porcentajes, o por criterios de afectación directa en los Regímenes Especiales. Dado que el tributo se traslada en forma de cascada a través de las distintas etapas de las cadenas productivas y de comercialización, al estar incorporado en el costo de los bienes y servicios, los hechos imponibles que surgen en cada contribuyente se van multiplicando a lo largo de toda la economía, culminando finalmente en el consumidor final, quien es el último en soportar la carga impositiva acumulada.

Si un contribuyente desarrolla su actividad de forma exclusiva en una única jurisdicción, sin involucrar a otras, lo procedente sería su inscripción como contribuyente local. Un comercio situado en una provincia que atiende a sus clientes en el establecimiento, sin incurrir en gastos que justifiquen el reclamo del impuesto por parte de otras provincias, representa un caso paradigmático de contribuyente local. Sin embargo, la proliferación del comercio electrónico está reduciendo paulatinamente la incidencia de estos casos. Cualquier gasto incurrido en una provincia ajena, que tenga como finalidad generar una venta o la entrega de un bien en una jurisdicción distinta, otorga al fisco de ese lugar la potestad de exigir el pago del impuesto local correspondiente. Es prácticamente seguro que, al detectarse la operación, se aplicarán retenciones y percepciones anticipadas como mecanismos para asegurar el cobro de una parte del tributo. En este contexto, el lugar de entrega de la mercadería se erige como un factor determinante para establecer la jurisdicción impositiva. El desafío central reside en la definición del sustento territorial de la actividad económica. Puede ocurrir que un mismo contribuyente desarrolle actividades en dos o más jurisdicciones, ya sea que estas se realicen en una o varias etapas, directamente o a través de terceros. La ley estipula que, aun cuando se hayan realizado gastos en más de una jurisdicción y estos no se consideren directamente para la distribución de la base imponible, dichas actividades quedarán englobadas bajo el Convenio Multilateral, independientemente del medio utilizado para formalizar la operación que genera el ingreso, como por ejemplo, el teléfono o la correspondencia. En muchas ocasiones, las ventas se distribuyen de manera expansiva debido al alcance del comercio electrónico.

El Régimen de Convenio se administra bajo el concepto de contribuyente único, lo que implica que en una única declaración jurada se consolidan todas las actividades desarrolladas por el sujeto pasivo del impuesto. Para determinar la forma correcta de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos de un contribuyente, el primer paso es analizar si existe un tratamiento o régimen especial de liquidación aplicable. En ausencia de un régimen especial, la distribución de la base imponible se llevará a cabo mediante el Régimen General. Este sistema de distribución de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos entre las diferentes jurisdicciones se calcula mediante la distribución de los ingresos y los gastos





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