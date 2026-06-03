Controversia rodea el documental 'Michael Jackson: el veredicto' antes de su estreno en Netflix

La serie promete ofrecer material y testimonios inéditos sobre el juicio de abuso sexual que el cantante enfrentó en 2005 y del cual fue absuelto. Sin embargo, algunos seguidores de Jackson cuestionan la producción al considerar que vuelve a sembrar dudas sobre una persona que ya no puede defenderse y que fue declarada inocente por la Justicia. La indignación ha dado lugar a una campaña en las redes sociales que exige a Netflix retirar la docuserie, respetar el veredicto emitido en 2005 y dejar de lucrar con la memoria del artista.

El documental ' Michael Jackson : el veredicto' ha generado controversia antes de su estreno en Netflix . La serie promete ofrecer material y testimonios inéditos sobre el juicio de abuso sexual que el cantante enfrentó en 2005 y del cual fue absuelto.

Sin embargo, algunos seguidores de Jackson cuestionan la producción al considerar que vuelve a sembrar dudas sobre una persona que ya no puede defenderse y que fue declarada inocente por la Justicia. La indignación ha dado lugar a una campaña en las redes sociales que exige a Netflix retirar la docuserie, respetar el veredicto emitido en 2005 y dejar de lucrar con la memoria del artista.

A pesar de esto, la curiosidad y el morbo que genera volver sobre uno de los episodios más oscuros y debatidos de la historia del artista podrían superar la convocatoria en contra de la serie. La docuserie se centra en elementos ya conocidos: testimonios, declaraciones filtradas y el profundo cambio de percepción pública que experimentó el artista, quien pasó de ser una figura admirada en todo el mundo a convertirse en objeto de sospechas y cuestionamientos.

Dos décadas después del juicio, varias personas que participaron directamente en el proceso decidieron hablar públicamente por primera vez y su presencia en esta producción genera una expectativa particular entre los seguidores del caso





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