Controversia por la posible continuidad de MECHP en la gestión de los parquímetros porteños

Una empresa vinculada a Nicky Caputo está cerca de retener la concesión del estacionamiento medido en la Ciudad de Buenos Aires, generando interrogantes sobre la transparencia y la competencia en el proceso de licitación.

La posibilidad de que MECHP SRL, una empresa con fuertes vínculos con Nicky Caputo , continúe gestionando el servicio de estacionamiento medido en la Ciudad de Buenos Aires se ha vuelto inminente.

Esta compañía, que opera el estacionamiento medido a través de la aplicación Blinkay, se adjudicó la nueva licitación, superando a la empresa Boldt, que ya había intentado obtener la concesión en el pasado. MECHP ha estado a cargo de la concesión de los parquímetros porteños desde 2022, y su posible renovación ha generado controversia debido a las conexiones políticas y las sospechas sobre las condiciones en las que obtuvo la licitación original.

La licitación actual, con un presupuesto de 12 millones de pesos y una duración inicial de 24 meses, extensible hasta 48, abarca un total de 10.000 espacios de estacionamiento distribuidos en zonas clave de la ciudad como Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta, Balvanera, y en las cercanías de importantes centros de salud como el Hospital Alemán y el Hospital Italiano. El volumen de negocios que implica esta concesión es considerable, alcanzando aproximadamente 500 millones de pesos mensuales, de los cuales el concesionario se queda con el 25% y el Estado con el 75% restante.

El sistema de estacionamiento operado por MECHP se caracteriza por la ausencia de parquímetros físicos, optando por el pago a través de la aplicación móvil Blinkay, lo que ha simplificado el proceso para los usuarios, pero también ha generado interrogantes sobre la transparencia en la gestión de los ingresos y el control del servicio. La historia de MECHP y su vinculación con Nicky Caputo se remonta a la licitación de 2022, donde Boldt no logró imponerse.

En aquella ocasión, MECHP se asoció con la empresa española Integra Parking, desarrolladora de la aplicación Blinkay, para presentar una oferta que resultó ganadora. Se ha revelado que el lobby ejercido por Nicky Caputo fue fundamental para facilitar la asociación entre los españoles y MECHP.

Aunque cercanos a Caputo han negado cualquier vínculo entre la empresa y uno de sus hijos, fuentes dentro del gobierno porteño han confirmado la relación, señalando que las iniciales de la empresa coinciden con los apellidos de sus socios, con la excepción de la letra C. Un aspecto particularmente cuestionado de la licitación de 2022 fue que MECHP ofertó valores significativamente inferiores al precio de mercado, lo que levantó sospechas sobre su estrategia. La intención de los socios era, posteriormente, renegociar las tarifas con Jorge Macri, una propuesta que fue rechazada.

Esta situación sugiere que la oferta inicial de MECHP podría haber sido una táctica para obtener la concesión a bajo costo, con la expectativa de aumentar las tarifas en el futuro. La transparencia en este proceso ha sido puesta en duda, y se ha solicitado una investigación exhaustiva para determinar si se han cumplido todas las regulaciones y si no ha habido irregularidades en la adjudicación de la licitación.

La continuidad de MECHP en la gestión del estacionamiento medido plantea interrogantes sobre la competencia y la posibilidad de que otras empresas puedan participar en futuras licitaciones. La falta de parquímetros físicos y la dependencia de la aplicación Blinkay también generan preocupaciones sobre la accesibilidad para aquellos ciudadanos que no tienen acceso a smartphones o que no están familiarizados con la tecnología móvil.

Además, la concentración de un negocio tan importante en manos de una empresa con vínculos políticos puede generar conflictos de interés y afectar la calidad del servicio. Es crucial que las autoridades competentes realicen un seguimiento riguroso de la gestión de MECHP, asegurando la transparencia en la recaudación de los ingresos y la correcta aplicación de los fondos públicos.

Asimismo, es importante evaluar la posibilidad de implementar medidas que fomenten la competencia y garanticen la igualdad de oportunidades para todas las empresas interesadas en participar en futuras licitaciones. La ciudadanía merece un servicio de estacionamiento medido eficiente, transparente y accesible para todos, y es responsabilidad del gobierno garantizar que se cumplan estos requisitos.

La situación actual exige una revisión exhaustiva de los procesos de licitación y una mayor supervisión de la gestión de los parquímetros para evitar posibles abusos y garantizar el beneficio público





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