Contratista Matías Tabar desafía al Presidente y su jefe de Gabinete

El contratista Matías Tabar rechazó públicamente ser catalogado como 'militante kirchnerista' por el Presidente y lanzó una dura respuesta en redes sociales. Tabar, quien realizó refacciones en la casa del country de Manuel Adorni, se refirió a las acusaciones del jefe de Gabinete y del Presidente, tildándolas de 'mentiroso' y cuestionando 'todo su prontuario'. Además, Tabar apuntó contra el Presidente y su hermana Karina Milei en una cuenta de X creada específicamente para este mensaje.

El contratista Matías Tabar rechazó públicamente ser catalogado como 'militante kirchnerista' por el Presidente y lanzó una dura respuesta en redes sociales. Tabar, quien realizó refacciones en la casa del country de Manuel Adorni, se refirió a las acusaciones del jefe de Gabinete y del Presidente, tildándolas de 'mentiroso' y cuestionando 'todo su prontuario'.

Además, Tabar apuntó contra el Presidente y su hermana Karina Milei en una cuenta de X creada específicamente para este mensaje. El contratista también mostró su apoyo al funcionario y rechazó una posible candidatura de Axel Kicillof. En redes sociales, Tabar muestra dos facetas bien diferenciadas: su pasión por el triatlón y su postura política antikirchnerista





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