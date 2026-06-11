Contradicciones de Manuel Adorni sobre sus inversiones en Bitcoin y omisiones fiscales

El portavoz presidencial admite haber omitido ahorros en sus declaraciones juradas y presenta inconsistencias en las fechas de sus inversiones en criptomonedas.

El escenario político argentino se ha visto recientemente sacudido por una serie de revelaciones y contradicciones que involucran a Manuel Adorni , el actual portavoz del Gobierno.

La controversia se centra principalmente en la transparencia de su patrimonio y la veracidad de sus declaraciones respecto a sus inversiones en activos digitales, específicamente en la criptomoneda Bitcoin. El núcleo del problema radica en una discrepancia temporal significativa entre lo que el funcionario ha declarado oficialmente y lo que él mismo afirmó en registros audiovisuales anteriores, lo que ha generado un intenso debate sobre su honestidad y el manejo de sus finanzas personales mientras ocupa un cargo público de alta visibilidad.

Según se desprende de un video grabado en el año 2020, Adorni relató que su interés por el mundo de las criptomonedas surgió de manera fortuita mientras se desempeñaba como docente. En aquel entonces, describió una escena en la que observó a un grupo de alumnos monitoreando con gran atención la cotización del Bitcoin en una computadora portátil.

Al indagar sobre la actividad de los jóvenes, descubrió que estaban operando con este activo digital, lo que lo impulsó a investigar más sobre el tema y comenzar sus propias inversiones alrededor de octubre de 2017. Esta versión choca frontalmente con la cronología que el funcionario presentó recientemente, donde aseguró que ya realizaba inversiones significativas en el mercado de criptoactivos desde el año 2014.

Esta diferencia de tres años no es un detalle menor, ya que sugiere una inconsistencia en el relato sobre el origen y la evolución de su capital. Para intentar dar coherencia a sus finanzas, Adorni detalló que tuvo que rastrear registros en computadoras antiguas para reconstruir su historial de transacciones. Según sus propias palabras, en agosto de 2017 adquirió trece unidades de Bitcoin a un precio unitario de 3356 dólares, realizando compras adicionales en los meses siguientes.

No obstante, también admitió que no todas sus operaciones fueron exitosas, mencionando que algunas de sus últimas adquisiciones resultaron en pérdidas debido a que ingresó al mercado cuando el precio ya había superado los 7000 dólares. A pesar de estos detalles técnicos, la contradicción persiste al comparar estos movimientos con las afirmaciones que realizó en instancias oficiales antes de admitir la existencia de fondos no declarados. La situación se agrava al analizar sus intervenciones públicas previas.

A finales de abril, durante una exposición en la Cámara de Diputados, y en marzo, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario había sido categórico al afirmar que todas sus declaraciones juradas eran correctas y que no había omitido ningún dato patrimonial. Sin embargo, esta semana dio un giro radical en su discurso, reconociendo que durante años omitió incorporar a sus declaraciones juradas los ahorros que había acumulado junto a su esposa a lo largo de su vida.

Este reconocimiento implica que el funcionario mintió deliberadamente en repetidas ocasiones sobre la integridad de su situación fiscal y patrimonial. Ante la evidencia y la presión pública, Adorni ha calificado esta omisión como un error y ha manifestado su disposición a enfrentar las consecuencias legales y fiscales que correspondan. Ha asegurado públicamente que pagará hasta el último impuesto adeudado, incluyendo todas las multas e intereses que se deriven de esta situación irregular.

Este caso pone de relieve la complejidad de la fiscalización de los activos digitales y la importancia de la transparencia en los funcionarios públicos, quienes deben dar el ejemplo en el cumplimiento de las normas tributarias. La transición desde la negación rotunda hasta la admisión de un error patrimonial deja al portavoz en una posición vulnerable frente a la opinión pública y los organismos de control





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