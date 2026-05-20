Content LAB desgranó cuatro episodios en torno al ciclo menstrual, abordando información médica e información experiencial, en un formato accesible para abordar temas que han sido silenciados históricamente

Content LAB, una unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas, se ha destacado por su capacidad para producir contenido de calidad y relevante para la audiencia en temas diversos. Esta iniciativa ha alcanzado una buena aceptación y ha generado una gran demanda por parte de la audiencia, algo que demuestra el interés en el tema del ciclo menstrual y otros temas abordados en las guías de servicio. Además, se ha destacado el caso de Gabriel Rolón, quien decidió adoptar una drástica decisión después de años de desaparecido

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales.

Esta iniciativa ha generado un contenido variado y de calidad dirigido a marcas, pero también ha alcanzado una audiencia mayor y ha generadodiscussion en redes sociales y en espacios públicos. La propuesta se enfoca en el ciclo menstrual y ofrece información médica, experiencias personales y herramientas prácticas a través de cuatro episodios.

Además, aborda la salud ginecológica en la edad reproductiva, el embarazo, la perimenopausia y los cambios corporales posteriores al parto. La campaña ha sido muy bien recibida y ha generado una gran demanda por parte de la audiencia, lo que demuestra el interés en este tema.

Con el objetivo de contribuir a la salud en todo su conjunto, Content LAB ha incorporado guías de servicio con consejos profesionales sobre cómo abordar problemas cotidianos como adicciones, violencia, abuso, depresión, suicidio, apuestas online y bullying. Finalmente, se ha informado sobre el caso de Gabriel Rolón, quien desapareció hace 35 años y que recientemente se ha adoptado una drástica decisión relacionada con este caso





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