El ministro Ferreyra confirmó el respaldo mayoritario de estudiantes cordobeses a beneficios de transporte, comedores y salud mental. Resultados detallados.

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, confirmó que la consulta realizada durante 2026 evidenció un marcado respaldo hacia los programas evaluados, acompañado por propuestas concretas formuladas por las comunidades escolares para actualizar su funcionamiento. Este relevamiento forma parte de un proyecto que se venía llevando a cabo de manera conjunta entre las autoridades provinciales y las mesas regionales y provinciales que agrupan a los centros de estudiantes.

Datos sobre beneficios de transporte público

La propuesta de incorporar boletos para pasantías y prácticas obligatorias se ubicó al frente de las preferencias estudiantiles con 5.648 votos. La medida alcanzó una aprobación del 88,5% en la consulta provincial, contando con 8.614 votos a favor y 1.116 en contra. Frente a la amplia adhesión, solo 808 participantes expresaron su rechazo a este beneficio de transporte público gratuito, lo que representa el 8,5% del total de los votos computados.

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En el mismo eje de movilidad, los estudiantes priorizaron la alternativa de tener el beneficio de métodos de pago digitales con 4.936 votos. Asimismo, la opción de considerar actividades extracurriculares que hacen a la formación académica registró 4.001 adhesiones. Estas cifras reflejan una clara demanda de modernización en los sistemas de acceso a la educación.

Demanda de comedores escolares personalizados

La iniciativa enfocada en promover un sistema de dietas particulares y personalizadas según la necesidad encabezó las votaciones en esta área con 5.089 apoyos. La propuesta cosechó un 88% de aprobación por parte de los votantes, sumando 8.410 sufragios positivos frente a 1.148 rechazos. Esta demanda surge de la necesidad de adaptar las decisiones gubernamentales a las necesidades reales de los adolescentes.

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En segundo término, los participantes votaron por dictar más talleres de higiene, manipulación de alimentos y uso de comedores, alternativa que reunió 4.655 votos. Además, la opción destinada a sumar nuevas formas de comunicar las dietas disponibles y cómo inscribirse cerró con 3.450 sufragios favorables. Estos datos indican que la comunidad estudiantil busca no solo el acceso, sino también la transparencia y la calidad en la alimentación escolar.

Salud mental e inserción laboral priorizadas

La medición también registró un consenso significativo en torno a la salud mental y la inserción laboral. La medida más solicitada por la juventud fue implementar talleres obligatorios de confección de CV, desarrollo de entrevistas e inserción laboral, elegida con 5.524 votos. La propuesta de fomento y difusión del Programa Provincial de Prevención (PPP) en las escuelas a través de formatos lúdicos obtuvo el segundo lugar con 4.201 apoyos.

Por su parte, la iniciativa enfocada en realizar mentorías de jóvenes que ya hayan pasado por el programa en las escuelas alcanzó 3.581 sufragios. En el ámbito de la salud y convivencia, la iniciativa Con-vivir para bien-estar alcanzó una aprobación general del 85,5%, producto de 8.079 votos afirmativos y 1.374 respuestas negativas. Esta campaña sobre convivencia, salud y bienestar digital fue la más votada con 4.567 respaldos.

El listado de preferencias se completó con la propuesta E.S.I. Entre pares, que logró 4.419 votos al buscar la formación de promotores estudiantiles en educación sexual integral. Finalmente, la opción de crear ludotecas escolares autogestionadas por los centros de estudiantes totalizó 3.834 adhesiones. Estos resultados consolidan el enfoque de pasar de la participación al protagonismo estudiantil.

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Acuerdo docente y rendimiento académico

Durante la entrevista televisiva, Horacio Ferreyra repasó el estado del preacuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial y el gremio docente Uepc. La propuesta contempla la extensión voluntaria de la jornada laboral a 28 horas semanales con tres horas destinadas al trabajo institucional. Este acuerdo busca mejorar las condiciones laborales y la dedicación educativa.

El ministro también se refirió al desarrollo de las Pruebas Aprender 2026, aplicadas al 100 por ciento de los terceros grados en escuelas estatales y privadas. Si bien destacó mejoras en comprensión lectora, remarcó la necesidad de seguir intensificando la enseñanza en Matemática. La provincia superó los mínimos anuales exigidos de horas de clase en todos los niveles, garantizando 700 horas en el nivel primario y 900 horas en el secundario.