Construyen su propia escuela en una comunidad yerbalera de Misiones por abandono estatal

Familias de una zona rural de Misiones, Argentina, levantaron un aula de madera con techos de zinc para sus más de 40 hijos tras años de promesas incumplidas y falta de acceso a educación. Aunque la obra está terminada, aún no tienen maestros asignados.

En una comunidad remota de yerbaleros en la provincia de Misiones , Argentina, un grupo de familias胶, con más de 40 niños en edad escolar entre sus integrantes, decidió construir una escuela con sus propias manos tras años de abandono institucional.

La zona carecía de establecimiento educativo cercano; las escuelas más próximas quedaban a varias horas de caminata o moto por caminos intransitables por el barro, lo que permitía a los niños asistir solo una vez por semana cuando se inscribían. Ante la falta de respuesta de las autoridades, que de acuerdo con los vecinos los enviaron de oficina en oficina sin soluciones, formaron una comisión y tomaron la determinación extrema de erigir el edificio ellas mismas.

Para costear los materiales organizaron una serie de rifas, incluyendo una donde el premio era un lechón, y contaron con el aporte del Sindicato de Tareferos. Replicaron el diseño de madera típico de las escuelas rurales de la provincia.

Las familias, cuyos ingresos son mínimos y provienen mayoritariamente de la cosecha de yerba mate -uno de los trabajos más duros, con cargas de 50 a 100 kilos por jornada-, priorizaron la obra, destinando a las aulas materiales y techos de zinc que ni siquiera tenían en sus propias viviendas. Hoy la escuela está físicamente construida, pero las autoridades educativas aún no asignaron maestros para ponerla en funcionamiento, dejando la educación de los niños en un limbo de sacrificio y espera.

Los padres buscan quebrar así el destino de trabajos pesados para sus hijos a través del estudio, pese a que el Estado no garantiza el recurso humano necesario





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