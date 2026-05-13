Constructora GCDI en concurso preventivo de acreedores por pérdidas financieras

La constructora GCDI ha sido absorbida por el concurso preventivo de acreedores luego de registrar una pérdida financiera de más de $19.000 millones en el último ejercicio fiscal. Tras evaluar distintas alternativas, la constructora decidió acogerse a este proceso como una forma de administrar su pasivo y preservar la continuidad de la empresa en marcha.

La constructora TGLT, luego de la fusión con Marcelo Figoli, diversificó su cartera constructora para incluir proyectos como la obra de la Rueda de la Fortuna en Puerto Madero, la reforma del estadio de River Plate y la construcción de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Sin embargo, la empresa debió acogerse a un concurso preventivo de acreedores luego de registrar una gran pérdida financiera en el último ejercicio fiscal. GCDI toma esta medida para preservar la continuidad de la empresa en marcha y proteger las fuentes de trabajo, luego de registrar una deuda de más de $2000 millones y un patrimonio neto negativo





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