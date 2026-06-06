Consejos para un juego responsable y riesgos del posicionamiento en pesos

Este texto aborda dos temas principales: recomendaciones para mantener una relación saludable con las apuestas, advirtiendo sobre la importancia de establecer límites y evitar jugar en momentos de inestabilidad emocional; y la creciente risky del posicionamiento en pesos debido a la disminución de las tasas de interés y la mayor volatilidad cambiaria.

El juego debería ser un modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego. El posicionamiento en pesos luce cada vez más riesgoso en la medida en que las tasas en pesos compensan menos la inversión y el tipo de cambio comienza a moverse con mayor volatilidad





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