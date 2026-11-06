Consejos de salud para la vigilia del Papa León XIV y prevención de lesiones

La kinesióloga Pamela Spinosa brinda recomendaciones clave sobre calzado, hidratación y ejercicios para evitar lesiones durante la visita del Papa León XIV.

La inminente visita del Papa León XIV promete reunir a miles de fieles en celebraciones que exigirán una notable resistencia física a los asistentes. Las prolongadas vigilias, las caminatas extensas y las horas de espera en concentraciones multitudinarias representan un desafío significativo para el organismo. La especialista en salud Pamela Spinosa, kinesióloga-fisiatra con matrícula nacional 9509, ha detallado las precauciones esenciales para garantizar el bienestar de los participantes durante estos eventos.

Preparación física y elección de calzado adecuado

Uno de los aspectos más críticos para evitar el agotamiento y las molestias musculares es la selección correcta del calzado. Pamela Spinosa enfatiza que la comodidad debe prevalecer sobre la estética, asegurando que la zapatilla sujete correctamente el pie y haya sido probada con anterioridad. Es fundamental evitar el uso de calzado nuevo en el día del evento, ya que esto aumenta el riesgo de lesiones por fricción y presión inadecuada.

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La especialista recomienda llevar un segundo par de zapatillas en la mochila como medida de seguridad ante la posibilidad de transpiración excesiva o condiciones climáticas variables. El calzado ideal debe carecer de costuras internas que generen rozaduras y permitir la ventilación necesaria. Quienes utilizan habitualmente plantillas ortopédicas o taloneras de silicona deben continuar con su uso habitual durante las jornadas de vigilia para mantener el soporte adecuado.

Hidratación, clima y protección solar

La hidratación constante y la adaptación a las condiciones meteorológicas son pilares fundamentales para la prevención del estrés térmico. Pamela Spinosa subraya la necesidad de consultar el pronóstico del tiempo con anticipación para elegir la vestimenta apropiada y prepararse para cambios de temperatura. Si las actividades se desarrollan bajo la luz solar directa, el uso de protector solar y elementos de cobertura para la cabeza resulta indispensable.

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El consumo regular de líquidos es una prioridad para prevenir la deshidratación y el consiguiente agotamiento físico. La kinesióloga advierte contra llevar el cuerpo a sus límites extremos, indicando que no se debe tolerar el dolor en niveles que puedan complicar la recuperación posterior. Respetar las señales de alerta del organismo permite disfrutar de la experiencia sin comprometer la salud a largo plazo.

Estiramientos y postura corporal

La elongación se presenta como una herramienta clave para mantener el bienestar de los miembros inferiores durante la caminata y el sostén postural. Se recomienda aprovechar las pausas para realizar movimientos suaves y estiramientos que alivien la tensión muscular acumulada. Permanecer inmóvil durante períodos prolongados puede generar rigidez, por lo que cambiar de posición periódicamente es una estrategia efectiva.

Reconocer las propias capacidades físicas y evitar esfuerzos repentinos superiores al habitual es crucial para quienes no están acostumbrados a caminar largas distancias. La prevención de lesiones mediante el autocuidado, el descanso adecuado y la escucha activa del cuerpo asegura una vivencia positiva y segura durante las celebraciones por la visita del Papa León XIV.