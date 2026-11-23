El endocrinólogo León Litwak destaca la necesidad de diagnóstico temprano y tratamiento intensivo para combatir la diabetes tipo 2 en Argentina.

El Día Mundial de la diabetes este año se enfoca en la acción temprana contra la enfermedad, impulsado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud ( OMS). Más de 1,2 millones de adultos podrían vivir con diabetes sin saberlo según el Atlas 2025 de la FID, lo que subraya la urgencia de la detección precoz y el acceso a tratamientos adecuados en la región.

El lema central de esta campaña global resalta la prevención mediante estilos de vida saludables y la importancia crítica de no saltarse los chequeos de rutina, desafíos fundamentales ante la ausencia de cifras oficiales locales desde 2018, cuando se realizó la última ENFR.

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León Litwak: diagnóstico y tratamiento intensivo

León Litwak, médico endocrinólogo especializado en esta enfermedad y profesor consulto de la Universidad Hospital Italiano, participó en el reciente Congreso organizado por la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) para analizar el panorama actual. Litwak señala que la diabetes está creciendo en prevalencia y es vital buscar novedades para limitar su expansión.

El experto enfatiza que el abordaje debe aspirar a mejorar el tratamiento para que los pacientes mantengan un buen control y eviten las complicaciones que produce la enfermedad crónica. Se está haciendo gran hincapié en la necesidad de diagnosticar la enfermedad lo antes posible, un punto crítico reconocido en congresos argentino, europeo y de la Sociedad Americana de Diabetes.

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El segundo punto fundamental que destaca Litwak es la necesidad de implementar un tratamiento intensivo desde el comienzo de la enfermedad. Muchas veces, la diabetes tipo 2, que representa la gran mayoría de los casos, empieza de forma solapada y sin síntomas evidentes, lo que retrasa la consulta del paciente y la atención médica.

El otro punto importante es que hoy en día, el tratamiento de la diabetes no está exclusivamente focalizado en el control de la glucosa, aunque esto sigue siendo el centro del manejo. El enfoque ha evolucionado significativamente para abordar la complejidad de la condición.

Enfoque integral más allá del control glucémico

El control glucémico es comparable a conducir un auto, donde no basta con mirar hacia adelante; es necesario observar los espejos y el entorno completo. La diabetes afecta no solo al sistema cardiovascular, sino también al hígado y al riñón, por lo que es fundamental tomar precauciones desde el inicio.

Si se tiene en cuenta este impacto sistémico, el tratamiento cambia por completo. De entrada, inmediatamente hay que empezar a ver cómo está el hígado, cómo están los riñones del paciente y cómo está todo su aparato cardiovascular para evitar daños futuros.

Esto implica que los médicos tienen que capacitarse para evitar complicaciones desde el comienzo de la enfermedad y que esto ha modificado el abordaje terapéutico. Antes, los endocrinólogos prestaban atención a cómo controlar solamente el azúcar, pero hoy el panorama es distinto.

Hoy en día, tanto nosotros como los cardiólogos y los hematólogos tenemos que estar mirando todo el cuadro clínico del paciente de manera integral y coordinada. El tratamiento sí ha cambiado drásticamente con el paso del tiempo.

De entrada, hoy en día, uno da medicamentos no solamente con el objetivo de manejar el azúcar, sino también para proteger otros órganos vitales. El verdadero desafío es evitar que un paciente tenga inflamación hepática por depósito de grasa o termine en diálisis.

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El objetivo final es que no tenga un infarto y no termine con la colocación de un bypass o stent. Ese es el verdadero desafío clínico que enfrentamos los especialistas cada día en sus consultas.

Acceso a medicamentos y prevalencia en Argentina

El desafío máximo ya tiene características socioeconómicas y políticas claras y urgentes de resolver para la salud pública. Tenemos que brindar la accesibilidad de los medicamentos que eviten esas complicaciones a todos los pacientes sin excepción.

Mencionando que la diabetes suele empezar de forma solapada, las cifras dicen que hay más de un millón de personas que desconocen que la padecen en el país. Esto se resolvería potencialmente con un chequeo anual de sangre sistemático y efectivo.

Es importante distinguir que hay dos tipos principales de diabetes y todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver esencialmente con la diabetes tipo 2. Este tipo afecta al 90 por ciento de la gente diagnosticada.

Según se presume, entre el 20 y el 79 años tenían diabetes en el país en 2024, lo que se traduce en una prevalencia del 14 por ciento entre la población adulta. Estas cifras comprenden todos los tipos de diabetes, pero la tipo 2 representa la gran mayoría de los casos.

Aunque no contamos a nivel local con cifras oficiales desde 2018, el consenso médico apunta a que tanto la prevención como la detección temprana son estrategias vitales. León Litwak concluye que la formación médica continua es clave para adaptar la terapia a las necesidades reales del paciente.