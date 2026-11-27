El Consejo Médico de Buenos Aires pide a la ANMAT diferir la implementación del formulario FUTURO 260/2026 hasta lograr una versión simplificada para pymes.

El Consejo Profesional de Ciencias Médicas de la Provincia de Buenos Aires ha presentado una solicitud formal mediante la cual pide a la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas ( ANMAT) la inmediata postergación de la entrada en vigencia del Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (FUTURO). Este reclamo, fechado el 26 de noviembre de 2026, busca obtener un aplazamiento que permita ajustar las condiciones operativas de la normativa establecida en la Resolución 260/2026.

La presentación formal y sus firmantes

El documento legal lleva la firma de Jorge Walter Correa, quien actúa como mandatario de la institución, y cuenta con el respaldo explícito de Lucía S. Barcia, presidenta del Consejo. Esta presentación recopila las inquietudes críticas manifestadas por los profesionales matriculados en la jurisdicción, quienes han elevado estas demandas a través del canal institucional correspondiente para ser atendidas por la autoridad competente.

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La institución reafirma su adhesión al pronunciamiento conjunto realizado por otras organizaciones productivas clave de la región, incluyendo a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). Estas entidades también han solicitado abrir una mesa de diálogo oficial para revisar las condiciones de implementación de FUTURO, sumando así la voz del sector profesional sanitario a la presión del conjunto del sector productivo bonaerense.

Impacto en la administración de pymes

Uno de los argumentos centrales de la presentación es el impacto severo que tendrá el cumplimiento obligatorio de FUTURO sobre las organizaciones de menor tamaño. El Consejo señala que estas empresas no cuentan con personal administrativo especializado para cargar la información requerida en el sistema. Como consecuencia de esta falta de capacidad interna, la tarea administrativa terminará trasladándose forzosamente al contador de cada entidad afectada.

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El problema planteado no se limita meramente a la incorporación de una nueva obligación legal, sino que comprende el trabajo mensual necesario para reunir documentación, preparar la información financiera y cumplir con los requerimientos técnicos del sistema. Desde esa perspectiva, la institución reclama una implementación que contemple la capacidad administrativa real de los empleadores alcanzados por la normativa.

Solicitud de versión simplificada

Ante este escenario, la institución solicita que la postergación se mantenga hasta contar con las condiciones operativas señaladas como necesarias para una transición eficiente. Específicamente, reclaman la creación de una versión simplificada del formulario, la cual debe alcanzarse mediante el diálogo y el trabajo conjunto con las autoridades, apoyándose en herramientas digitales disponibles actualmente.

La exigencia implica que la entrada en vigencia no debe materializarse hasta que se garanticen estas condiciones básicas de operatividad. El Consejo Profesional de Ciencias Médicas insiste en que la aplicación inmediata de la Resolución 260/2026 sin estas modificaciones perjudicaría la viabilidad operativa de las pequeñas y medianas empresas del sector salud en Buenos Aires.