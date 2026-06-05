Consejo de la Magistratura enviará 32 nuevas ternas para cubrir vacantes judiciales críticas

El organismo judicial remitirá 32 ternas al Ministerio de Justicia, enfocándose en tribunales orales federales y la Cámara Federal de Apelaciones, en un intento de reducir el 41 % de vacantes que afligen al sistema judicial argentino.

El Consejo de la Magistratura de la Nación se prepara para remitir, en los próximos días, una serie de pliegos que permitirán cubrir un importante número de vacantes en el Poder Judicial.

La entidad, que es la encargada de evaluar a los aspirantes a magistratura, enviará al Ministerio de Justicia 32 ternas nuevas, que serán trasladadas a la Cámara Alta para su consideración. La mayor parte de estas nominaciones corresponde a puestos en los Tribunales Orales Federales y en la Cámara Federal de la Capital Federal, dos órganos esenciales para la resolución de causas de alto nivel de sensibilidad y complejidad.

En junio se anticipa el envío de otras ternas que contemplan candidatos para la Cámara Federal de Apelaciones, tribunal que revisa las decisiones de primera instancia en asuntos de instrucción judicial, lo que ampliará aún más el abanico de postulaciones que el Ejecutivo recibirá para su aprobación. El proceso de cobertura de vacantes se inicia cuando el Consejo convoca un concurso abierto, designa a los miembros del jurado evaluador y lleva a cabo la aplicación de exámenes escritos y entrevistas personales.

Una vez completada la fase de selección, el organismo elabora las ternas, cada una compuesta por tres nombres, y las remite al Poder Ejecutivo. El Presidente de la República elige, de entre los tres candidatos propuestos, a quien considera más idóneo y envía el pliego correspondiente al Senado, que deberá tratar la designación.

Actualmente, de los 32 nuevos pliegos que se sumarán a los ya existentes, siete corresponden a vacantes reales: el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 no tiene ningún magistrado titular y funciona exclusivamente con subrogantes, el TOF 2 cuenta con una vacante, el TOF 4 tiene dos puestos libres y el TOF 5 una sola vacante. Estas cifras se añaden a las 105 ternas que el Ejecutivo todavía mantiene bajo su poder, equivalentes a 151 concursos que representan el 41 % de las vacantes totales del Poder Judicial.

La aceleración de las designaciones ocurre en medio de un clima de tensiones políticas, particularmente evidente en casos controversiales como el de una candidata cuyo pliego fue aprobado por el Senado a pesar de la resistencia del gobierno. En la localidad de Comodoro Rivadavia se concentran gran parte de los juicios federales por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, lo que convierte la vacancia de cargos judiciales en una cuestión de urgencia prioritaria frente a otras áreas sensibles, como la Procuración General de la Nación o los escaños vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

Las autoridades ejecutivas han subrayado que la cobertura de puestos judiciales constituye una de las principales prioridades de su gestión, ya que el atraso en las designaciones está generando una creciente presión institucional y amenaza el correcto funcionamiento del sistema judicial. Según estimaciones oficiales, la tasa de vacantes en la Corte podría alcanzar el 42 % en los próximos meses si no se intensifica el ritmo de las designaciones, lo que resaltaría la necesidad de acelerar los procesos de selección y nombramiento para garantizar la estabilidad y la eficiencia del sistema judicial argentino





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