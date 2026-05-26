CONMEBOL sanciona a Boca Juniors por racismo en el Mineirão y descuenta la multa de derechos de TV

Boca Juniors enfrenta una multa económica por incidentes racistas en el estadio Mineirão; la sanción será deducida de derechos de transmisión y patrocinios, y el club debe implementar medidas educativas y de control.

La Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol ( CONMEBOL ) ha impuesto una sanción contundente a Boca Juniors tras los incidentes racistas que se registraron en el estadio Mineirão , en Belo Horizonte, durante el último partido disputado contra la selección local.

La normativa aplicada proviene del artículo 15.2 del Código Disciplinario, recientemente reforzado para endurecer las penas contra cualquier manifestación o ofensa de carácter racista dentro de los recintos deportivos. Según el comunicado oficial, la sanción incluye una multa económica significativa que no deberá ser abonada directamente desde la tesorería del club, sino que será deducida de los derechos de televisión, de la transmisión de partidos y de los acuerdos de patrocinio oficial que el club mantiene a nivel nacional e internacional.

Esta medida busca garantizar el cobro de la penalización sin afectar la operatividad financiera inmediata del equipo, mientras se envía un mensaje claro sobre la intolerancia cero al racismo en el fútbol sudamericano. El caso que dio origen a la sanción se remonta al enfrentamiento en el Mineirão, donde un aficionado xeneize fue detectado por el sistema de cámaras de seguridad del estadio y denunciado por varios testigos presentes en la tribuna.

La víctima de la agresión verbal de índole racial fue identificada gracias a la revisión de las imágenes y a los testimonios de otros seguidores que alertaron a la seguridad del recinto. En respuesta, la policía de Belo Horizonte, respaldada por el estricto protocolo antirracista vigente en el estado de Minas Gerais, intervino de inmediato, retirando al agresor y activando los procedimientos de denuncia que posteriormente fueron remitidos a las autoridades deportivas.

La intervención policial y la evidencia audiovisual consolidaron la responsabilidad institucional del club Boca Juniors ante los veedores de la CONMEBOL, quienes consideraron que la conducta del hincha reflejaba una falta de control y prevención por parte de la directiva del club. Como consecuencia de estos hechos, la CONMEBOL ha impuesto a Boca Juniors una multa económica que será descontada de los derechos de transmisión y de los patrocinios oficiales, y ha dictado una prohibición temporal de exhibir público parcial en los próximos partidos internacionales del club, hasta que se demuestre un cumplimiento efectivo de los protocolos antirracismo.

Además, la entidad ha ordenado la implementación de campañas educativas y de sensibilización contra el racismo dirigidas a los seguidores, así como la adopción de medidas de vigilancia reforzada en los estadios que alberguen a equipos argentinos. La sanción también incluye la obligación de presentar un informe detallado a la Comisión Disciplinaria dentro de los próximos 30 días, en el que se describan las acciones emprendidas para evitar la reincidencia de este tipo de conductas.

Con estas disposiciones, la CONMEBOL pretende consolidar un entorno futbolístico seguro y respetuoso, donde la discriminación no tenga cabida y se promueva la diversidad y el respeto entre los aficionados de todos los países de la región





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