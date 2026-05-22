La entidad del fútbol sudamericano publicó un posteo con una referencia al blooper de Matías Tagliamonte, que dejó a su equipo sin chances en la Copa Sudamericana. La Conmebol le dedicó un posteo al segundo gol de Caracas, protagonizado por el blooper del arquero, que lo costó el objetivo en un partido crucial.

La entidad del fútbol sudamericano publicó un posteo con una referencia al blooper de Matías Tagliamonte , que dejó a su equipo sin chances en la Copa Sudamericana .

La Conmebol le dedicó un posteo al segundo gol de Caracas ( Foto: X@Caracas_FC). , fue protagonista de una de las acciones más insólitas que se hayan visto en el fútbol en el último tiempo. Tras un tiro de esquina le permitió a Caracas empatar 2-2 en el Cilindro de Avellaneda y dejó a su equipo eliminado de la Copa Sudamericana a una fecha del cierre de la fase de grupos





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