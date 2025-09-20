Congreso en Tensión: Investigaciones sobre Libra y Coimas en la ANDIS Desafían al Oficialismo

El Congreso se prepara para un martes tenso, con comisiones investigando el caso Libra y presuntas coimas en la ANDIS. Se exige la comparecencia de funcionarios clave, incluyendo a Karina Milei. La oposición busca respuestas y transparencia, mientras el gobierno enfrenta desafíos políticos.

El Congreso Nacional se prepara para una jornada de alta tensión este martes, con el oficialismo enfrentando desafíos en dos frentes clave. Por un lado, las comisiones investigadoras del caso de la criptomoneda Libra y, por otro, las acusaciones de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ) prometen generar un ambiente político tenso y demandante.

La atención se centra en la comparecencia de funcionarios clave y en la transparencia de los procesos, marcando un momento crucial para el gobierno. Las comisiones parlamentarias, incluyendo la de Asuntos Constitucionales y la Investigadora del escándalo de la criptomoneda Libra, han intensificado sus requerimientos. La principal preocupación reside en la asistencia de figuras como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien ha sido objeto de citaciones y cuestionamientos. Además, las comisiones han solicitado información sobre el desarrollo y promoción del token digital Libra, buscando clarificar las reuniones y comunicaciones del presidente Javier Milei con diversos promotores de la criptomoneda. La oposición busca respuestas claras y completas, poniendo a prueba la disposición del gobierno a colaborar con la investigación. La situación se complica con las ausencias y la falta de respuestas a los requerimientos realizados. La Comisión de Asuntos Constitucionales, liderada por el diputado Maximiliano Ferraro, ha establecido plazos y fechas alternativas para las comparecencias, a la vez que ha solicitado documentación relevante. Sin embargo, hasta el momento, varios funcionarios citados, incluyendo a Karina Milei, no han confirmado su presencia, lo que ha generado críticas y preocupación por la falta de transparencia. La comisión ha denunciado el incumplimiento de los requerimientos legales y normativos por parte del Ejecutivo, lo que dificulta el avance de las investigaciones y alimenta las sospechas sobre posibles irregularidades. La oposición, por su parte, busca esclarecer las implicaciones de las reuniones entre Javier Milei y los promotores de Libra, así como el papel de Karina Milei en estos encuentros. La falta de respuesta a los cuestionarios y la ausencia de informes solicitados han intensificado la presión sobre el gobierno. La investigación sobre las presuntas coimas en la ANDIS también añadirá presión al oficialismo. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública se reunirán para analizar los pedidos de interpelación a Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones. Estas interpelaciones se basan en denuncias de pagos ilegales y presuntas irregularidades en los contratos de la ANDIS. La oposición busca que los funcionarios ofrezcan explicaciones sobre audios filtrados y declaraciones que involucran a altos cargos de la agencia. El debate se centra en la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad política de los funcionarios involucrados. La situación en el Congreso refleja la creciente tensión política y la búsqueda de la verdad en casos que podrían tener implicaciones significativas para el gobierno





