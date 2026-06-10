Congresista oficialista colombiana ordena suspender al presidente Petro hasta el balotaje y desata tormenta política

Una congresista de la coalición oficialista ordenó la suspensión del presidente Gustavo Petro hasta el balotaje, generando una profunda crisis institucional y política en Colombia. La medida, adoptada unilateralmente por Gloria Arizabaleta de la Comisión de Acusaciones, enfrenta obstáculos constitucionales y ha sido rechazada por expertos y dirigentes de todos los sectores. La decisión también ha reavivado el debate sobre el margen de acción del mandatario durante la campaña electoral.

Una congresista oficialista ordenó suspender al presidente Gustavo Petro hasta el balotaje en Colombia , desatando una tormenta política de grandes proporciones. Gloria Arizabaleta , integrante de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y aliada del oficialismo, dispuso apartar temporalmente del cargo al mandatario por presunta participación en la campaña electoral vulnerando restricciones para funcionarios públicos.

La medida quedó plasmada en un texto de siete páginas firmado únicamente por Arizabaleta, quien investiga al presidente por su supuesta intervención en el proceso electoral. Según la resolución, Petro habría quebrantado las limitaciones que la legislación colombiana impone a los servidores públicos durante los períodos eleccionarios, lo que motivó la drástica medida cautelar. La decisión generó una rápida reacción de rechazo por parte de expertos constitucionales, dirigentes políticos y hasta compañeros de bancada.

La Constitución colombiana establece que un presidente solo puede ser suspendido o juzgado tras una acusación formal de la Cámara de Representantes y una posterior intervención del Senado, lo que hace que una medida adoptada por una sola integrante de la Comisión de Acusaciones carezca de fundamento legal, según numerosas voces. El secretario general de la Comisión de Acusaciones, que no pertenece a la oposición sino que es parte de la coalición de gobierno, afirmó que esa facultad no existe para la comisión instruccionista, recordando que el artículo 194 de la Carta Magna reserva la suspensión presidencial al Senado.

Incluso el ex presidente del Congreso y compañero de Arizabaleta en la comisión, León XIV, rechazó públicamente la decisión, calificándola de amenaza para las instituciones y destacando que está divorciado de la congresista desde hace cinco años. Más allá de la discusión jurídica, la medida abrió una segunda interpretación de carácter político.

Según fuentes cercanas citadas por medios colombianos, una suspensión temporal podría liberar al mandatario de las restricciones institucionales que pesan sobre un presidente en ejercicio, permitiéndole involucrarse con mayor libertad en la campaña del candidato oficialista. Esa lectura cobró fuerza debido a que la iniciativa provino precisamente de una dirigente identificada con el bloque que llevó a Petro al poder.

En su resolución, Arizabaleta reconoció la existencia de una tensión constitucional entre la medida cautelar y el fuero presidencial, pero argumentó que la legislación disciplinaria permite adoptar una suspensión temporal para evitar la reiteración de una conducta presuntamente irregular durante la contienda electoral. La controversia se intensificó con declaraciones internacionales, como la del candidato de izquierda peruano Roberto Sánchez, quien expresó solidaridad con Petro y destacó su compromiso con la democracia y la paz.

El incidente ha puesto en el centro del debate el equilibrio de poderes, la interpretación constitucional y las reglas de juego en la recta final de la campaña presidencial colombiana, añadiendo un capítulo de alta tensión política a un contexto electoral ya polarizado





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