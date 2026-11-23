Un guardia de seguridad confundió al director técnico de Paraná, Tcheco, con un hincha invasor y le aplicó una llave al cuello durante la final de la Copa Paraná en Curitiba.

Un incidente alarmante sacudió el ambiente deportivo durante la final de vuelta de la Copa Paraná disputada el sábado 21 de noviembre en el estadio Vila Capanema de Curitiba. El director técnico del Paraná, conocido como Tcheco, fue detenido por la seguridad del recinto y sometido a una llave en el cuello tras ser confundido con un aficionado invasor. El suceso ocurrió inmediatamente después de que su equipo lograra el segundo gol ante el Athletico Paranaense, aumentando la tensión en las gradas.

Cronología del incidente y confusión con hincha

Tras la celebración del segundo tanto que colocaba el marcador 2-0 a favor del equipo local, el entrenador saltó por encima de la barrera de protección separando el terreno de juego de las tribunas. La intención era compartir la alegría con los aficionados del Paraná que se encontraban en las gradas cercanas al área técnica. Sin embargo, al intentar regresar a su posición original en el banquillo, un miembro del personal de seguridad no lo reconoció.

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El guardián de seguridad, operando bajo la premisa de proteger la integridad del campo y el orden público, interpretó erróneamente los movimientos del DT como una invasión no autorizada. Ante esta percepción, el agente actuó con rapidez para neutralizar al supuesto intruso, sujetando firmemente el cuello de Tcheco y aplicándole una técnica de inmovilización similar a una llave china. Esta acción abrupta ocurrió en un momento de alta adrenalina y confusión generalizada entre los presentes.

Intervención del cuerpo técnico y desescalada

La situación llegó a un punto crítico de tensión física hasta que los miembros del cuerpo técnico del Paraná intervinieron de manera inmediata. Estos asistentes, que se encontraban cerca de la zona de seguridad, reconocieron al entrenador y exigieron al guardia que liberara su agarre al instante. La intervención rápida del personal del club fue determinante para evitar que la agresión física causara más daño o complicara aún más la relación entre el club y su director deportivo.

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Una vez que los miembros del staff aclararon la identidad del hombre sujetado, confirmando que se trataba de Tcheco y no de un hincha, el guardia procedió a soltarlo. El incidente quedó documentado en video, lo que permitió reconstruir los hechos con precisión y demostrar que el error fue exclusivamente de identificación por parte del personal de seguridad del estadio.

Contexto del partido y reacciones posteriores

Este episodio insólito en el fútbol brasileño ocurrió en el marco de un partido de alta importancia con la final de vuelta de la Copa Paraná. El equipo local, Paraná Esporte Clube, ya había asegurado una ventaja significativa sobre el Athletico Paranaense con ese segundo gol. A pesar de la emoción del momento, el uso de la fuerza por parte de la seguridad generó un malestar significativo, subrayando la necesidad de mejorar los protocolos de reconocimiento y comunicación entre los guardias y el cuerpo técnico durante eventos de alto riesgo.

La comunidad deportiva en Curitiba y Brasil en general ha recibido la noticia con sorpresa, destacando lo inusual de un director técnico siendo tratado como un criminal en ciernes en su propio estadio. Se espera que las autoridades del club y la organización del torneo investiguen las circunstancias exactas del incidente para determinar las responsabilidades y implementar medidas correctivas que eviten que situaciones similares afecten nuevamente a los entrenadores y jugadores en futuros encuentros deportivos de gran magnitud.