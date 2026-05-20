The article discusses Confucio, a Chinese philosopher who lived during the Zhou dynasty, and his teachings on self-discipline and balanced expectations. It highlights how Confucio believed that individuals should work on their behavior before blaming others for their frustrations and how waiting too long on others can lead to resentment.

Confucio , filósofo: 'Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás mantendrá lejos el resentimiento'. La reflexión resume una de las ideas más reconocidas del pensamiento confuciano: la importancia de la autodisciplina y de la responsabilidad individual para construir una vida equilibrada.

El filósofo chino, que vivió entre los siglos VI y V a. C., desarrolló gran parte de su pensamiento en un período de crisis social en China. Frente a ese escenario, propuso una ética centrada en el perfeccionamiento personal y en el cultivo de la virtud como herramientas para sostener el orden social. Para Confucio, el individuo debía trabajar sobre su conducta antes de responsabilizar a otros por sus frustraciones.

La idea no implicaba resignación ni pasividad, sino un ejercicio constante de disciplina y autoconocimiento. El Gobierno decretó feriado el viernes 22 de mayo y se confirma un nuevo fin de semana largo por el 25 para todas estas personas. Las enseñanzas de Confucio continúan siendo objeto de estudio en filosofía, historia y ciencias sociales debido a su influencia en la cultura china y en buena parte del pensamiento de Asia oriental durante más de dos mil años





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Confucio Chinese Philosophy Self-Discipline Balanced Expectations Frustrations

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