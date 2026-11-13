Conflictos en la Escuela 4266 por designación directiva y ausencias docentes

La comunidad indígena Misión Carboncito rechaza al nuevo director de la Escuela 4266 Río Bermejo por recurrentes licencias médicas. Los padres advierten que podrían tomar el establecimiento si no hay respuestas oficiales del Ministerio de Educación.

Las familias y referentes de la Escuela 4266 Río Bermejo, ubicada en la Comunidad indígena Misión Carboncito a 40 kilómetros del municipio de Embarcación en el departamento de San Martín, rechazaron oficialmente la designación del nuevo director. Los padres advirtieron que si no reciben respuestas claras, podrían tomar el establecimiento escolar a partir del lunes próximo como medida de presión.

Rechazo a la Designación Directiva

Ceferino Vallejos, cacique de Misión Carboncito, detalló que desde hace tiempo se solicita el cambio de dirección y un control estricto sobre las ausencias docentes, las cuales se repiten frecuentemente cada viernes y lunes. Este reclamo quedó formalizado en un acta del 30 de septiembre, firmada por 15 tutores disconformes con el funcionamiento actual de la escuela.

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El documento señala que los docentes provenientes de Embarcación no muestran responsabilidad ni compromiso con la comunidad. Entre ellos se encuentra el nuevo directivo, quien lleva tres años trabajando en la escuela de Misión Carboncito y fue elegido tras una disputa administrativa.

Críticas sobre Licencias Médicas

Los padres, madres y tutores afirmaron que los docentes sacan licencias amparados en artículos médicos sin estar enfermos, lo que impide que enseñen a los alumnos. Tras años de reclamos sin respuesta por parte del Ministerio de Educación, pidieron que se designe a una persona con vocación, preferiblemente elegida por la comunidad o alguien originario de Misión Carboncito.

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El 10 de noviembre, Vallejos elevó una nueva nota a Rosa Saldaña, directora general de Educación Primaria de la provincia. En ella se opuso a la designación del actual directivo debido a su uso recurrente e intermitente de licencias médicas, sospechando que no está en condiciones de dirigir la institución.

Contexto Cultural y Antecedentes

El conflicto se enmarca en una comunidad wichí que cuestiona a docentes de Embarcación, a quienes identifican como criollos. Estas diferencias entre ambas poblaciones suelen generar tensiones recurrentes. Según Vallejos, hay siete docentes de Embarcación que faltan de manera recurrente o piden licencia de forma injustificada.

La situación fue distinta hace tres años cuando el cargo directivo estuvo en manos de Tadeo Montes, integrante de la comunidad. Montes decidió jubilarse después de ser denunciado por los demás docentes por acoso y malos tratos, situación que llegó al ámbito judicial.

Impacto en el Rendimiento Estudiantil

Vallejos considera que la deficiencia en la formación ha provocado un bajo rendimiento estudiantil. Muchos chicos salen de la primaria y pasan a la secundaria, donde rebotan debido a la formación insuficiente recibida en el nivel anterior. La deserción en el siguiente nivel se explica por estas carencias formativas atribuidas a las faltas docentes.

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La escuela tiene 202 alumnos inscritos, con una asistencia que oscila entre el 80 y el 90 por ciento. Según los datos proporcionados por Vallejos, unos 27 chicos egresarán este año de séptimo grado, mientras que de los 18 que cursan el último año de secundaria, egresarán alrededor de seis estudiantes.