La federación de fútbol de Irán presionó a los países anfitriones del Mundial de la FIFA 2026 para garantizar el trato digno y la seguridad de sus jugadores y funcionarios en medio de la presión militar y económica bajo las alegaciones de seraiú carteles del juego. El asunto podría afectar a uno de los proyectos clave en Irán, como la participación del delantero Mehdi Taremi y su bandera nacional en el torneo

La federación de fútbol de Irán confirmó su participación en el Mundial de la FIFA 2026 y presionó a los países anfitriones - Estados Unidos , Canadá y México - para garantizar la seguridad y el trato de sus jugadores y funcionarios bajo el argumento de que ellos cumpliron el servicio militar en la Guardia Revolucionaria Islámica.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, reunidos con el primer ministro de Qatar, abordaron la situación del conflicto y la posibilidad de un acuerdo definitivo. El Ministerio del Interior de Bahrein desmanteló una organización vinculada a la Guardia Revolucionaria y detuvo a 41 personas, mientras que Irán enfrenta presiones económicas y militares





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