Conflicto salarial en UBA afecta a carreras clave y estudiantes buscan alternativas

El conflicto salarial en las universidades públicas empieza a mostrar efectos concretos y en áreas estratégicas. En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, un paro docente que arrancó en marzo afecta al Departamento de Computación, donde la mayoría de los docentes sostiene un paro desde hace más de dos meses. Reclaman que se cumpla la ley y la Corte se expida. Docentes y estudiantes de Ciencias de la Computación de Exactas UBA hicieron una ‘clase abierta’ frente al edificio de Globant e IBM, dos carreras con mayor demanda laboral vinculadas a la IA y la tecnología, que todavía no pudieron comenzar el ciclo lectivo. Ante la falta de clases, algunos estudiantes ya comenzaron a migrar a Ingeniería de la UBA y a universidades públicas y privadas con ofertas similares. Quienes toman esta decisión son, especialmente, por el conflicto universitario.

El conflicto salarial en las universidades públicas empieza a mostrar efectos concretos y en áreas estratégicas. En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, un paro docente que arrancó en marzo afecta al Departamento de Computación, donde la mayoría de los docentes sostiene un paro desde hace más de dos meses.

Reclaman que se cumpla la ley y la Corte se expida. Docentes y estudiantes de Ciencias de la Computación de Exactas UBA hicieron una ‘clase abierta’ frente al edificio de Globant e IBM, dos carreras con mayor demanda laboral vinculadas a la IA y la tecnología, que todavía no pudieron comenzar el ciclo lectivo. Ante la falta de clases, algunos estudiantes ya comenzaron a migrar a Ingeniería de la UBA y a universidades públicas y privadas con ofertas similares. Quienes toman esta decisión son, especialmente, por el conflicto universitario





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