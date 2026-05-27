Conflicto por la custodia de Frida: la ex del futbolista denuncia amenazas y filtraciones

Una mujer, ex pareja de un futbolista, se expresa sobre la disputa por la custodia de su perra Frida. Denuncia haber recibido un correo amenazante y acusa a la nueva pareja del deportista de filtrar información para dañar su reputación. Asegura sentirse atacada constantemente y prohíben su contacto con la familia del futbolista.

Para definir qué pasará con la perra Frida , la mascota familiar, rápidamente dejó en claro que la situación con su ex atraviesa su peor momento.

Estoy agotada, cansadísima. No voy a permitir que nadie ensucie mi nombre, arrancó diciendo en diálogo con. Estamos hablando hoy de un perro que amo, que está bien cuidado, gracias a Dios, que está en el lugar donde yo también había propuesto llevarla, pero me prohibieron pisar la ciudad donde viven los familiares de Cvitanich y me prohíben mucho tiempo estar en contacto con su familia, a la cual amo, lamentó.

Muy molesta, también apuntó contra Ivana Figueiras, actual novia del futbolista, de quien dio a entender que está filtrando información a la prensa para tratar de dañarla: Su pareja se mete con cosas que tienen que ser de él y mías. Me siento manoseada, quieren ensuciarme todo el tiempo.

Además, remarcó que le resulta imposible tratar de tener trato con el ex Banfield porque siente que todo el tiempo la ataca. Incluso, reveló que en medio del conflicto para determinar qué hacían con Frida, Darío le mandó un mail amenazante





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