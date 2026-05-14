Conflicto inmobiliario en la Provincia: Demoras en escrituras y medidas de fuerza en Catastro

El conflicto que comenzó hace aproximadamente dos meses y que afecta a gran parte de las operaciones inmobiliarias en la Provincia sigue vigente. La disputa gremial de ARBA en el área de Catastro, responsable de verificar las medidas de los inmuebles, ha derivado en jornadas reducidas de trabajo y ha generado demoras en las escrituras. Las inmobiliarias han comenzado a buscar mecanismos para sostener las operaciones, como firmar boletos de compraventa con plazos más largos o de manera preventiva, dejando inserto en dichos boletos una condición suspensiva que implique la posibilidad de prórroga.

El conflicto que comenzó hace aproximadamente dos meses y que afecta a gran parte de las operaciones inmobiliarias en la Provincia sigue vigente. El origen del problema es una disputa gremial de ARBA que derivó en jornadas reducidas de trabajo , específicamente en el área de Catastro, el organismo encargado de verificar que las medidas de los inmuebles coincidan con la documentación correspondiente.

Al no emitirse ni aprobarse en tiempo y forma los estados parcelarios e informes catastrales, los escribanos no pueden avanzar con la firma de las operaciones. Como está afectado el primer eslabón del proceso de escrituración, se retrasó toda la cadena. Los trabajadores del área de Catastro, nucleados principalmente en ATE, vienen realizando retención de tareas, asambleas y medidas de fuerza por reclamos salariales y laborales.

El jueves 7 de mayo se habría alcanzado un acuerdo, en el que los trabajadores se comprometieron a retomar sus tareas con normalidad, según afirmaron fuentes notariales consultadas por LA NACION. Sin embargo, el acuerdo final que se iba a firmar este jueves 14 no prosperó. Según pudo saber LA NACION, no alcanzaron un pacto definitivo y continúan negociando con el objetivo de resolver el conflicto durante la semana próxima.

Las demoras generan que muchas operaciones queden abiertas y se pospongan en el tiempo, incluso hay casos en los que los compradores desisten. Las inmobiliarias comenzaron a buscar mecanismos para sostener las operaciones, como firmar boletos de compraventa con plazos más largos o de manera preventiva, dejando inserto en dichos boletos una condición suspensiva que implique la posibilidad de prórroga





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