Conflicto entre Josefina Ansa y Santiago Maratea en El Show de Andy

Tensión en el programa de Andy Kusnetzoff por un cruce entre Josefina Ansa y Santiago Maratea sobre colectas. Conozca los detalles y la pausa en la grabación.

El jueves pasado, inmediatamente después de finalizar las grabaciones de El Show de Andy, se reportó una fuerte discusión entre Josefina la China Ansa y Santiago Maratea que obligó al conductor Andy Kusnetzoff a detener el programa. La tensión escaló durante el sábado por la noche cuando Telefe transmitió el episodio, en el cual una pregunta sobre las colectas del influencer derivó en una disputa que duró casi media hora, incluyendo reproches, disculpas y múltiples intentos por calmar los ánimos.

Origen del cruce durante el Frente a frente

La escena comenzó en el segmento Frente a frente, donde los invitados se hacen preguntas cruzadas. Ansa propuso a Maratea cambiar los roles, sugiriendo que si él fuera una de las personas que donó para la fundación o el refugio, qué le recriminaría. Maratea respondió que nunca se le ocurría nada negativo porque siempre se cumplieron todos los objetivos. Sin embargo, la periodista insistió en que debían buscar alguna sugerencia o reclamo, aunque fuera algo positivo.

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La discusión sobre las colectas benéficas

Ansa mencionó un caso puntual relacionado con el refugio de perros, señalando que esa historia quedó inconclusa. Maratea, sorprendido por la pregunta, le recordó que ella era periodista y le preguntó si había averiguado sobre el tema. La periodista aclaró que solo estaba preguntando y no lo acusaba de nada, explicando que su información provenía de los medios. Maratea lanzó una fuerte crítica, afirmando que averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, dado lo que mienten los periodistas.

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Acusaciones de gaslighting y pausa en la grabación

La discusión se intensificó cuando Maratea argumentó que era una acusación disfrazada de pregunta. Ansa defendió su método de investigación como completo, pero él la corrigió indicando que no se trataba con una fundación y que probablemente ella no supiera casi nada del tema real. Al ver que la tensión subía, Kusnetzoff intervino para poner paños fríos. Sin embargo, Maratea reprochó a Ansa por no haber averiguado detalles como el nombre del refugio y por traer ese tema específico entre más de treinta colectas realizadas.

Desenlace con tensión y otros invitados afectados

El conflicto no disminuyó, sino que Maratea acusó a la periodista de hacerle gaslighting. Angustiada, Ansa expresó que su familia ama al influencer y que se sentía muy mal. Kusnetzoff decidió frenar la grabación completamente, proponiendo un corte de veinte minutos para charlar. Durante esa pausa, no se logró acordar cómo continuar, por lo que el conductor intentó que cada uno dijera algo para cerrar el episodio sin agresividad, aunque la tensión permaneció presente para todos los invitados presentes.