Conflicto entre Daniela Robles y Daniela Celis en Podemos Hablar: el motivo del escándalo

Daniela Robles reveló los detalles del enfrentamiento con Daniela Celis en Podemos Hablar por una pregunta sobre la relación de la influencer con Thiago Medina.

El episodio de la jornada de grabación del ciclo conducido por Hernán de Mala Fama, titulado Podemos Hablar, se caracterizó por una tensa discusión pública entre Daniela Robles y Daniela Celis. La modelo y participante de MasterChef Celebrity detalló cómo se originó el enfrentamiento a partir de una consulta que la influencer dirigió hacia ella, tocando un tema que Daniela prefería evitar. Este intercambio marcó un punto de quiebre durante la grabación, generando controversia inmediata en las redes sociales y entre los presentes.

Detalles del enfrentamiento entre Robles y Celis

La participación de Daniela Robles comenzó con contratiempos logísticos que afectaron su llegada al estudio. La producción había coordinado un vehículo para recogerla y trasladarla al canal a las 19:15, pero hasta las 19:30 la modelo aún no había ingresado. Ante la demora, contactó a su representante para averiguar qué sucedía. La explicación recibida fue inesperada: el chofer había estado en el lugar a la hora pactada, pero se retiró porque nadie salió a recibirlo. Este retraso inicial tuvo consecuencias directas en el ambiente posterior de la grabación.

Also read Scaloni: 'No podemos pretender que los jóvenes se pongan el equipo al hombro'

Cuando finalmente Robles ingresó al estudio, el resto de los invitados ya se encontraba preparado para comenzar a grabar. Durante el tiempo de espera, los invitados habían compartido una conversación previa. Según interpretó la modelo, en ese momento se habría hablado del tema que Daniela Celis no deseaba abordar. Robles explicó que al ingresar al salón notó que todos estaban listos y que, por tanto, conocían la restricción impuesta por la influencer sobre cierto tema específico. Esta situación inicial sentó las bases para la tensión que se desarrollaría más adelante durante el programa.

La pregunta controversial sobre la relación

El momento más delicado se produjo durante la instancia de preguntas entre los invitados, donde el único intercambio significativo fue el protagonizado por Robles y Celis. Daniela fue la primera en preguntar, indagando si alguna vez Robles se había sentido juzgada por mantener una relación con una persona mayor y con posición de poder, haciendo referencia a su vínculo con Adrián Suar. La modelo consideró que, aunque la pregunta fue respetuosa, representaba una oportunidad para explayarse y dar su punto de vista sobre la dinámica de poder en las relaciones.

Advertisement

En respuesta, Robles llevó la conversación hacia la posibilidad de que Daniela volviera a formar una pareja, considerando sus hijas y los antecedentes judiciales de Thiago Medina. La modelo cuestionó cómo imaginaría Celis encontrar el amor y establecer vínculos con sus niñas, que son muy pequeñas y no pueden expresar verbalmente lo que sucede. Robles preguntó específicamente si Celis se cuidaría de que no hubiera sospechas o incidentes respecto al tema de Thiago Medina en presencia de las niñas, planteando una reflexión sobre la seguridad y el bienestar infantil en ese contexto.

Reacciones inmediatas y contexto del conflicto

Daniela Celis respondió afirmando que sus hijas cuentan con personas dedicadas a cuidarlas y que ella busca una pareja con quien compartir momentos de diversión. No obstante, Robles advirtió un cambio en la expresión facial de la influencer y decidió preguntarle directamente si se había sentido incómoda con la consulta. Más tarde, cuando todos los invitados se ubicaron alrededor de la mesa, Robles acercándose a Celis para aclarar que eligió ese tema porque era lo que se discutía en redes sociales, similar a como Celis le había preguntado sobre su relación con Adrián Suar. Rocío, otra participante, entendió que el intercambio había quedado atrás, aunque el episodio tendría nuevas repercusiones.

La situación no se limitó solo a este intercambio inicial, ya que Hernán de Mala Fama también protagonizó un escándalo con su esposa durante la misma jornada de grabación de Podemos Hablar. Estos eventos combinados contribuyeron a un ambiente de alta tensión y controversia pública. La modelo explicó que su intención no era profundizar en causas judiciales, sino plantear un escenario hipotético sobre cómo encarar una nueva relación sentimental con cautela. La discusión puso de manifierto las diferencias de opinión entre las participantes y el impacto que estas generan en el formato de debate del programa.

Consecuencias y percepción del programa

El relato de Robles sobre el incidente ha sido objeto de análisis en diversos medios, destacando la naturaleza del debate sobre seguridad infantil y relaciones de poder. La modelo defendió su derecho a formular preguntas que reflejan preocupaciones sociales actuales, aunque reconoció que el tema era sensible para Daniela Celis. La respuesta de la influencer sobre la disponibilidad de cuidadores y su búsqueda de diversión fue recibida con escepticismo por parte de Robles, quien priorizó la precaución. Este enfrentamiento ilustra la complejidad de los debates en programas de este tipo, donde las opiniones personales chocan con las realidades vividas por las participantes.

Advertisement

La tensión generada por este episodio de Podemos Hablar refleja la dificultad de equilibrar el entretenimiento con la sensibilidad de los temas abordados. La participación de figuras públicas como Daniela Robles y Daniela Celis siempre está bajo escrutinio, y cualquier comentario puede amplificarse rápidamente en las plataformas digitales. La clarificación posterior de Robles sobre sus intenciones no evitó la controversia inicial, pero ofreció una perspectiva sobre la responsabilidad de preguntar sobre temas delicados. El incidente sigue siendo un ejemplo de cómo las dinámicas de grupo en programas televisivos pueden derivar en conflictos significativos.