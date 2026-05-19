Conflicto entre Chelsea y City tras sospecha de contactos indebidos con Guardiola

Después de casi diez años como entrenador del Manchester City, Pep Guardiola está considerando dejar el club después de una década. El posible final de su ciclo más exitoso en la historia del club ha comenzado a generar consecuencias. Entre Chelsea y City hay una sospecha de contactos indebidos y evaluan acudir a la Premier League.

La posible salida de Pep Guardiola y es escándalo que llegaría a la Premier. Llegan a la Premier League para considerar la salida de Pep Guardiola y se cree que hay contactos indebidos.

Las consecuencias comienzan a generar antes de una confirmación oficial. En Inglaterra sigue creciendo la versión sobre el final del ciclo más exitoso en la historia del club. El conflicto entre Chelsea y City por la dirección de Los Blues podría iniciar acciones formales contra el City si finalmente es anunciado como nuevo técnico.

El enfoque del conflicto está en la manera en que se produjeron los contactos entre el club de Manchester y Mareşca durante los últimos meses, cuando el entrenador aún mantenía un vínculo con el club londinense





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