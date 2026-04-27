Conflicto en Oriente Medio: Líbano reporta 14 muertos en ataques israelíes mientras Trump exige negociaciones sin armas nucleares para Irán

El Ministerio de Salud de Líbano confirmó 14 muertes en ataques israelíes en el sur del país, a pesar del cese al fuego con Hezbollah. Mientras tanto, Donald Trump declaró que Irán puede llamar para negociar el fin de la guerra, pero sin concesiones en el programa nuclear. El conflicto, que ya ha dejado miles de muertos, sigue en un frágil alto el fuego sin avances hacia un acuerdo definitivo.

El Ministerio de Salud de Líbano confirmó que 14 personas perdieron la vida el domingo en ataques israelíes en el sur del país, a pesar del cese al fuego entre Israel y Hezbollah , respaldado por Irán , que fue prorrogado recientemente.

En un comunicado oficial, el ministerio detalló que entre las víctimas se encontraban dos mujeres y dos niños. Según datos proporcionados por CNN, el Ministerio de Salud libanés informó que desde el 2 de marzo, más de 2500 personas han fallecido a causa de los ataques israelíes, mientras que 7750 resultaron heridas.

En otro frente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que Irán tiene la opción de llamar por teléfono si desea negociar el fin del conflicto que lleva casi dos meses, enfatizando que Teherán no podrá poseer armas nucleares. Esta declaración se produce en un contexto de estancamiento diplomático y tensiones persistentes.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, regresó a Pakistán para continuar con las conversaciones diplomáticas, a pesar de la ausencia de representantes estadounidenses.

'Si quieren hablar, pueden venir a nosotros o llamarnos. Ya saben, existe el teléfono. Tenemos líneas seguras y confiables', dijo Trump en el programa 'The Sunday Briefing' de Fox News.

'Ellos saben qué debe incluir el acuerdo. Es muy simple: no pueden tener un arma nuclear, de lo contrario no hay razón para reunirse', agregó. Irán ha insistido durante mucho tiempo en que Washington reconozca su derecho a enriquecer uranio, argumentando que su programa nuclear tiene fines pacíficos, aunque las potencias occidentales sospechan que busca desarrollar armas nucleares.

Por otro lado, el canciller iraní, Abbas Araqchi, intensificó sus gestiones diplomáticas y viajó a Pakistán para mantener conversaciones, a pesar de la ausencia de representantes estadounidenses. Posteriormente, se dirigió a Moscú, donde se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, en busca de apoyo político en medio del conflicto.

Las posibilidades de reactivar las negociaciones directas se redujeron el sábado, cuando Trump canceló una visita a Islamabad de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, alegando costos elevados y una propuesta iraní insuficiente.

'Ofrecieron mucho, pero no lo suficiente', sostuvo el mandatario. El conflicto, que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, se encuentra actualmente bajo un frágil alto el fuego que detuvo los combates a gran escala, aunque sin avances hacia un acuerdo definitivo. La guerra ya ha dejado miles de muertos, impulsado el aumento de los precios del petróleo, alimentado la inflación y deteriorado las perspectivas de crecimiento global.

Según un informe publicado este lunes por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), el mundo destinó cerca de 2,9 billones de dólares al gasto militar en 2025, marcando el undécimo año consecutivo de crecimiento en un contexto de multiplicación de conflictos y tensiones. Los tres principales contribuyentes —Estados Unidos, China y Rusia— representan algo más de la mitad del total, con 1,48 billones de dólares.

El aumento fue de 2,9% respecto al año anterior, y ello pese a la disminución del gasto militar estadounidense, según el informe del Sipri. Esa caída fue ampliamente compensada por los incrementos en Europa y Asia, en 'un nuevo año marcado por las guerras y la intensificación de las tensiones', explicó Lorenzo Scarazzato, investigador del Sipri, a la AFP.

En otro desarrollo político, el ex primer ministro israelí Naftali Bennett y el líder de la oposición Yair Lapid, quien ocupó brevemente el cargo de primer ministro en 2022, anunciaron que se presentarán juntos a las próximas elecciones.

'Me complace anunciar que esta noche, junto con mi amigo Yair Lapid, llevaremos a cabo el acto más sionista y patriótico que jamás hayamos emprendido por nuestro país. Esta noche, unimos fuerzas y fundamos el partido 'Beyahad' ('Juntos') bajo mi liderazgo, un partido que nos conducirá a una gran victoria y al amanecer de una nueva era para nuestro hermoso país', declaró Bennett en una rueda de prensa.

Bennett, de derecha, y Lapid, de centro, formaron un gobierno de coalición en junio de 2021, al que sucedió a finales de 2022 el actual gobierno liderado por Benjamin Netanyahu. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que Irán podría llamar por teléfono si desea negociar el fin de la guerra que dura ya dos meses, y subrayó que Teherán nunca podrá tener un arma nuclear, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán regresó a Pakistán para mantener conversaciones a pesar de la ausencia de sus homólogos estadounidenses.

Las esperanzas de reactivar los esfuerzos de paz se desvanecieron el sábado cuando Trump canceló la visita a Islamabad de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, continuaba desplazándose entre los países mediadores. 'Si quieren hablar, pueden venir a vernos o llamarnos', afirmó Trump





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