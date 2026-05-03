Conflicto en Medio Oriente y Energía Dominan el Cuatrimestre: Análisis del Mercado Global y Local

El conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz han sido los principales impulsores de los mercados financieros durante el último cuatrimestre, impactando en los precios del petróleo, la inflación global y las estrategias de inversión. Este análisis detalla el desempeño de los activos a nivel global y local, destacando los ganadores y perdedores, y las perspectivas futuras.

El cierre de abril marcó el fin de un cuatrimestre dominado por el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Esta situación, que comenzó a fines de febrero, transformó el panorama de inversiones a nivel global y local.

El resultado es variado, pero aquellos que anticiparon el escenario se beneficiaron: la energía, el carry en pesos y la cobertura contra la inflación fueron las estrategias más rentables. El precio del petróleo fue el factor determinante, con el WTI superando los u$s 100 por barril y un aumento del 67,8% en lo que va del año, mientras que el Brent subió un 77,9%.

El bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde circulaban aproximadamente 200 buques diarios antes del conflicto, ha reducido drásticamente el flujo marítimo, generando un shock de oferta sin precedentes según la Agencia Internacional de la Energía. Se estima que Irán podría quedarse sin capacidad de almacenamiento de petróleo en pocas semanas, lo que podría llevar a una resolución del conflicto, pero también a una interrupción repentina de la producción con consecuencias impredecibles.

Este contexto influyó en la inflación global, con los economistas revisando al alza las proyecciones en 63 puntos básicos desde el inicio del conflicto, hasta un 3,9% para 2026, según Bloomberg. La Eurozona fue la más afectada, con una revisión de 100 puntos básicos hasta el 2,8%.

Como respuesta, los bancos centrales de las economías desarrolladas endurecieron sus políticas monetarias, con el mercado anticipando tres aumentos de tasas de 25 puntos básicos en la Eurozona y casi tres en el Reino Unido. La Reserva Federal mantuvo su tasa en el rango de 3,50%–3,75% sin cambios previstos para 2026.

La confirmación de Kevin Warsh como próximo presidente, asumiendo el 15 de mayo, disipó la incertidumbre institucional, pero enfatizó el enfoque en la inflación y la reducción del balance, en lugar de los recortes de tasas. A pesar del alto precio del petróleo, la renta variable global demostró una notable resiliencia, con el S&P 500 registrando un posible mes histórico en abril, subiendo cerca del 10%, superando los 7.200 puntos y encaminándose a su mejor desempeño mensual desde 2020.

El Nasdaq también avanzó un 18,3% desde los mínimos de marzo, impulsado por el sector tecnológico. El mercado accionario local, en general, tuvo un desempeño inferior.

Sin embargo, las acciones del sector energético destacaron significativamente. Adecoagro fue una sorpresa, con un aumento del 79% en sus ADRs, gracias a su estrategia enfocada en fertilizantes y al aumento de los precios de la urea. Vista Energy también experimentó un crecimiento del 51% en sus ADRs, beneficiándose del alto precio del petróleo y la competitividad de Vaca Muerta. YPF y Tenaris también se destacaron, impulsadas por el sector petrolero.

En el mercado local, YPF lideró las ganancias con un aumento del 18%, seguido de VALO (+15,88%) y Transener (+8,86%). A pesar de las valuaciones elevadas y la incertidumbre geopolítica, se recomienda cautela, ya que las negociaciones estancadas en Medio Oriente podrían generar volatilidad a corto plazo y fluctuaciones impredecibles en el precio del petróleo





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